HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İlber Ortaylı'dan Ayasofya yorumu: 'Buraya 3 milyon kişi girmez, herkes bilecek diye bir şey var mı?'

İlber Ortaylı'dan Ayasofya yorumu: 'Buraya 3 milyon kişi girmez, herkes bilecek diye bir şey var mı?'

26.04.2024 21:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya Camii ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ortaylı, "Namaz kılmak için gudubet bir bina. Burasının yıllık kapasitesi 20-30 bin kişidir. Buraya 3 milyon kişi girmez. Ayasofya'yı herkes bilecek diye bir şey var mı?" ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı'dan Ayasofya yorumu: 'Buraya 3 milyon kişi girmez, herkes bilecek diye bir şey var mı?'

Müjdat Gezen’in YouTube kanalındaki programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu.

"BURAYA 3 MİLYON KİŞİ GİRMEZ"

Ortaylı şu ifadeleri kullandı:
"'Ayasofya'da tuvaletler yapalım', Allah cezanı versin senin. Buraya adam girmez, buraya 3 milyon ibadet, 3 milyon turist girmez kardeşim girmez. Sultanahmet'te namaz kılınır, Ayasofya'da kılınır mı? Gudubet bir bina namaz kılmak için. Hiçbir ciddi Müslüman yatıp kalkıp secde edip rükuya varıp 5 vakit namaz kılan adam orada kılmaz, adamın ruhunu karartıyor o yapı."

Ekran görüntüsü 2024-04-26 204656

Gezen'in "Zaten 150 metre mesafede en güzel Blue Mosque" demesi üzerine ise Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

"Açarsın Blue Mosque, gök önünde şey önünde... Burası sana göre değil, kapatılır. Buranın yıllık kapasitesi 20-30 bin kişidir. Devlet reisleri, ruhaniler, talebeler, bunları etüt eden... Ne işi var ya? Ayasofya'yı herkes bilecek diye bir şey var mı? Kabe'nin içine herkes giriyor mu bütün Müslümanlar? Etrafında dönüyor."
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: 'BM iflas etti, Dünya Adalet Teşkilatı kurulmalı'Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: 'BM iflas etti, Dünya Adalet Teşkilatı kurulmalı'
Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan'a sert tepkiTürkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan'a sert tepki
Kadıköy'de seçimi kazanamamıştı! Fatih Mehmet Maçoğlu yeni işini paylaştığı videoyla duyurduKadıköy'de seçimi kazanamamıştı! Fatih Mehmet Maçoğlu yeni işini paylaştığı videoyla duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii İlber Ortaylı
En Çok Okunan Haberler
İsrail 'son şans' diyerek kararını iletti! 'Saldıracağız'

İsrail 'son şans' diyerek kararını iletti! 'Saldıracağız'

Adana Demirspor - Galatasaray maçında kural hatası mı yapıldı!

Adana Demirspor - Galatasaray maçında kural hatası mı yapıldı!

Kadıköy'de seçimi kazanamamıştı! Fatih Mehmet Maçoğlu yeni işini paylaştığı videoyla duyurdu

Kadıköy'de seçimi kazanamamıştı! Fatih Mehmet Maçoğlu yeni işini paylaştığı videoyla duyurdu

Emniyette köstebek skandalı! Avukatlarıyla yemek yiyip masaj salonuna gittiler

Emniyette köstebek skandalı! Avukatlarıyla yemek yiyip masaj salonuna gittiler

Başı kesilip derisi yüzülmüş... Çöpte beden parçalarını buldular!

Başı kesilip derisi yüzülmüş... Çöpte beden parçalarını buldular!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.