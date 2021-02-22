Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. ‘Dolap çevirmek’ deyiminin anlamı nedir? Dolap çevirmek deyiminin Osmanlı’ya dayanan gerçek hikayesi

‘Dolap çevirmek’ deyiminin anlamı nedir? Dolap çevirmek deyiminin Osmanlı’ya dayanan gerçek hikayesi

Seray Üstün Seray Üstün 22.02.2021 11:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
‘Dolap çevirmek’ deyiminin anlamı nedir? Dolap çevirmek deyiminin Osmanlı’ya dayanan gerçek hikayesi

Deyimler ve atasözleri Türkçe’nin zenginliğini ortaya koyan en önemli unsurlardır. Ne zaman ya da kimin tarafından söylediği bilinmeyen bu kalıplaşmış sözler günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Pek çoğunuz gündelik hayatınızda bu atasözleri ve deyimleri kullanırsınız. Peki hiç ortaya çıkış hikayesini düşündünüz mü?

Binlerce deyim ve atasözü arasından duruma en uygun olanını bulmak kimi zaman zorlayıcı olabilir. Kelime dağarcığı geniş olanlar için ise bu oldukça kolaydır. Kimi zaman bir paragrafı oluşturacak kadar çok cümle kurmanıza neden olan durumlar için atasözleri ve deyimler devreye girer. Aslında kültürel zenginliğin en büyük göstergesi olan söz kalıplarının altında yatan mecaz anlamlar belirlici olur. Hatta bu deyim ve atasözlerinin yabancı dillere birebir çevirmesi bile aynı etkiyi yaratmaz. Peki bu deyim ve atasözleri nasıl ortaya çıktı? İşte sizler için dolap çevirmek deyiminin ilginç hikayesini araştırdık.

Dolap çevirmek deyiminin anlamı Türk Dil Kurumu’na göre, “hile, düzen ve dalavere ile iş yapmak” manasına gelir. Bu deyimin ortaya çıkış hikayesi ise Osmanlı dönemine kadar uzanıyor.

Haremlik ile selamlık arasındaki iletişimin sağlandığı dolaplar, eski konaklarda bulunuyordu. Söz konusu dolaplar haremlik-selamlık bölmesinin arasında ağaçtan, silindirik, alt ve üst kısımlarından bir mil ile tutturularak çevrilen dolaplar şeklindeydi. Birbirine ilgi duyan ev sahiplerinin durumdan haberdar olmasını istemeyen konak görevlileri, bu dolap yardımıyla haberleşiyordu. Yani tamamen gizli yapılan bu iş, aslında ‘dolap çevirmek' deyimini tam anlamıyla karşılıyor diyebiliriz.

‘Foyası meydana çıkmak’ deyiminin anlamı nedir? ‘Foyası meydana çıkmak’ deyiminin gerçek hikayesi nedir?‘Foyası meydana çıkmak’ deyiminin anlamı nedir? ‘Foyası meydana çıkmak’ deyiminin gerçek hikayesi nedir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
Duyunca şaşıracaksınız! Porno yıldızlarının asıl meslekleriDuyunca şaşıracaksınız! Porno yıldızlarının asıl meslekleri
Frig Vadisi'ne turist ilgisi!Frig Vadisi'ne turist ilgisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

30 yıl sonra ortaya çıktı... Hayranlar yine onu istiyor

30 yıl sonra ortaya çıktı... Hayranlar yine onu istiyor

Nefesler tutuldu! Beklenen haber geldi

Nefesler tutuldu! Beklenen haber geldi

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Bu filmi izlemek için sinemaya koştular

Bu filmi izlemek için sinemaya koştular

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Sessiz sedasız değiştirdiler

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Sessiz sedasız değiştirdiler

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Tek paylaşımları servet değerinde! Kazançları dudak uçuklattı

Tek paylaşımları servet değerinde! Kazançları dudak uçuklattı

Diğer Haberler

Mutluluk hormonları nelerdir? Mutluluk hormonları nasıl yükseltilir? Mutluluk hormonları hakkında merak edilenler...

Uzaklarda aramayın! Mutluluğun sırrı hormonlardan geçiyor

Dünyaca ünlü porno yıldızlarının önceki meslekleri nelerdir?

Duyunca şaşıracaksınız! Porno yıldızlarının asıl meslekleri

'İstanbulied’ İş Sanat'ta!

'İstanbulied’ İş Sanat'ta!

Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Kefaret dizisinin orijinalindeki detaylar nelerdir? İşte gerçek hikayesi...

Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Dizi ve kitap farkları

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan’ın kızının adı Ela’nın anlamı... Ela ne demek? Ela isminin anlamı nedir? İşte yanına yakışan isimler

Herkes merak ediyor! O ünlü çiftin kızının adı...

Rüya görenlerle iletişim kurmanın mümkün olduğu ortaya çıktı

Rüya görenlerle iletişim kurmak mümkün! Peki nasıl olacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.