‘Dolap çevirmek’ deyiminin anlamı nedir? Dolap çevirmek deyiminin Osmanlı’ya dayanan gerçek hikayesi

Binlerce deyim ve atasözü arasından duruma en uygun olanını bulmak kimi zaman zorlayıcı olabilir. Kelime dağarcığı geniş olanlar için ise bu oldukça kolaydır. Kimi zaman bir paragrafı oluşturacak kadar çok cümle kurmanıza neden olan durumlar için atasözleri ve deyimler devreye girer. Aslında kültürel zenginliğin en büyük göstergesi olan söz kalıplarının altında yatan mecaz anlamlar belirlici olur. Hatta bu deyim ve atasözlerinin yabancı dillere birebir çevirmesi bile aynı etkiyi yaratmaz. Peki bu deyim ve atasözleri nasıl ortaya çıktı? İşte sizler için dolap çevirmek deyiminin ilginç hikayesini araştırdık.

Dolap çevirmek deyiminin anlamı Türk Dil Kurumu’na göre, “hile, düzen ve dalavere ile iş yapmak” manasına gelir. Bu deyimin ortaya çıkış hikayesi ise Osmanlı dönemine kadar uzanıyor.

Haremlik ile selamlık arasındaki iletişimin sağlandığı dolaplar, eski konaklarda bulunuyordu. Söz konusu dolaplar haremlik-selamlık bölmesinin arasında ağaçtan, silindirik, alt ve üst kısımlarından bir mil ile tutturularak çevrilen dolaplar şeklindeydi. Birbirine ilgi duyan ev sahiplerinin durumdan haberdar olmasını istemeyen konak görevlileri, bu dolap yardımıyla haberleşiyordu. Yani tamamen gizli yapılan bu iş, aslında ‘dolap çevirmek' deyimini tam anlamıyla karşılıyor diyebiliriz.



