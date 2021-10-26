Donald Trump’ın oğlundan şoke eden hamle: Alec Baldwin öldürür

ABD’nin New Mexico eyaletinde çekilen western filmi ‘Rust’ın setinde 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza de yaralanmıştı.

Yardımcı yönetmen Dave Halls’un Baldwin’e dolu silah verdiği ve güvenli şekilde kullanabileceğini söylediği ortaya çıkmıştı. Halls’un da silahın dolu olduğunu bilmediği belirtilmişti.

"ALEC BALDWIN ÖLDÜRÜR"

Trump Jr., Baldwin’i suçlayan paylaşımlar yaptığı Instagram hesabından son olarak “Silahlar insan öldürmez, Alec Baldwin öldürür” yazılı bir tişört paylaştı. Story paylaşımının altında kendi internet sitesinden satışa sunduğu tişörtler için link de verdi. Ayrıca photoshopla Alec Baldwin’i söz konusu tişörtü giymiş gibi gösteren bir fotoğraf da paylaştı.

TRUMP KARŞITIYDI

Alec Baldwin, Trump karşıtı tavırları nedeniyle sadece eski başkanın oğlundan değil, Candace Owens’tan da tepki gördü. Owens, olaya karışan kurbanlar olmasaydı Alec Baldwin için “şiirsel adalet” olacağını söyledi.

Geçmişte silahlanma karşıtı görüşlerini dile getiren oyuncu, ABD başkanlığı döneminde ‘Saturday Live Show‘daki Donald Trump taklitleriyle kariyerinde geri dönüşlerden birini yaşamıştı.



