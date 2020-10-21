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Dondurucuda saklanan ev yapımı erişte dokuz can aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2020 08:25 | Son Güncelleme

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan bir eyalette aile yemeği için toplanan 12 kişiden 9’u mısır unundan yapılan ev yapımı erişte olan "Suantangzi" yemeğini yedikten saatler sonra hayatını kaybetti. Çin’de daha önce de bu yemek yüzünden hayatını kaybedenler olmuştu.

Dondurucuda saklanan ev yapımı erişte dokuz can aldı

Popüler bir Çin yemeği olan ev yapımı erişte Suantangzi’yi yiyen 12 kişiden 9’u saatler sonra hayatını kaybetti. Ülkede, daha önce 5 Ekim tarihinde bu yemeği yiyen bir kişi hayatını kaybetmişti. Aile yemeği için toplanan aile üyeleri fermente mısır unundan yapılan kalın bir erişte türü olan "Suantangzi" yedi. Ailenin 3 genci tuhaf tadı yüzünden yemeği yemedi.

Ev yapımı erişteyi yiyen dokuz kişi birkaç saat sonra art arda hastalandı ve 11 Ekim itibariyle sekiz kişinin öldüğü doğrulandı. Hayatta kalan 47 yaşındaki kadın da kurtarılamadı.

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Olayı inceleyen sağlık komisyonu yaptığı açıklamada, mısır eriştelerinde ve hasta olanların mide sıvısında pseudomonas cocovenenans bakterisinin ürettiği bir solunum toksini olan yüksek konsantrasyonda bongkrekik asit tespit edildiğini söyledi. Aynı zamanda 9 kişinin ölümüne neden olan eriştelerin yaklaşık 1 yıldır buzlukta muhafaza edildiğini söyledi.

Bongkrek asit, fermente un ürünleri ve bozulmuş taze beyaz mantarın yanı sıra diğer bozulmuş nişasta ürünlerinden kaynaklanan zehirlenmenin ana nedenidir.

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