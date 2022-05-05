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Dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır? Instagram dondurma ve açma işlemleri

03.05.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dondurulan Instagram hesapları kullanıcının isteğine göre kolayca açılmaktadır. Instagram hesaplarının tekrar aktif edilmesi için Instagram, kendi veri tabanında bu hesapların bilgilerini saklamaktadır. Instagram hesaplarının dondurulup açılmasında belirlenmiş süre engelleri vardır. Instagram dondurma açma süresi ne kadardır?

Dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır? Instagram dondurma ve açma işlemleri

Instagram hesaplarının geçici olarak kapatılması Instagram dondurma olarak geçmektedir. Kullanıcılar Instagram hesaplarını geçici olarak kapattıklarında tekrar bu hesapları açmaları da mümkün olur. Dondurulan Instagram hesapları silinmediği için bu hesaplar aktif edilebilir. Dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?

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Dondurulan Instagram Hesabı Nasıl Açılır?

Instagram dondurmak Instagram hesabını geçici olarak kapatmaktır. Buradaki süreyi kullanıcının kendisi belirlemektedir. Instagram hesapları istenildiği süre boyunca dondurulabilir. Instagram hesapları dondurulduktan sonra hesap bilgileri Instagram tarafından saklanmaktadır. Hesabın kullanıcısı istediği zaman bu hesabı geri açabilmektedir.

Instagram dondurma ve açma işlemlerinde telefon veya bilgisayar kullanmak mümkündür. Instagram dondurma işlemlerinde uygulamalar kullanılmazken Instagram hesabının aktif edilmesi işlemlerinde uygulamalar da kullanılabilmektedir. Dondurulmuş Instagram hesabı açma işlemlerinde hesaba kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapmak yeterli olur. Instagram hesabını internet tarayıcısından açmak için,

  1. İnternet tarayıcısından Instagram.com adresini açın.
  2. Dondurulmuş hesabın kullanıcı adını yazın.
  3. Dondurulmuş hesabın en son kullanılan şifresini girin.
  4. Giriş yap butonuna tıklayın.

Hesabınız bu işlemleri yapmanızın ardından aktif edilecektir. Dondurulmuş Instagram hesabının aktif edilmesi için Instagram uygulaması kullanılacaksa,

  1. Telefonunuzda Instagram uygulaması yüklü değilse uygulamayı indirin.
  2. Instagram uygulamasını açın.
  3. Uygulama ekranında giriş yapma kısmını bulun.
  4. Dondurulan hesabın kullanıcı adı ve şifresi ile hesaba giriş yapın.

Instagram Dondurma Açma Süresi Ne Kadardır?

Kullanıcılar Instagram hesaplarını dondurduklarında bu hesapları kısa sürede açmak isteyebilirler. Ancak Instagram hesapları dondurulduktan sonra bir süre açılamaz. Bu süre 3 saattir. Dondurulan bir Instagram hesabının tekrar açılabilmesi için 3 saat geçmesi gerekmektedir. Kullanıcılar zaman zaman bu saat sınırını aşmak istese de bu süreyi engellemenin bir yolu yoktur.

Dondurulan bir Instagram hesabını açmak için kişi istediği kadar bekleyebilir. Instagram hesabının dondurulması için bir üst süre sınırı yoktur. Ancak dondurulup açılan bir Instagram hesabının tekrar dondurulması için 7 gün beklemek gerekmektedir. Instagram bu süreyi kullanıcılar hesaplarını çok sık dondurup açmasınlar diye getirmiştir. Bu süre engelini ortadan kaldırmak mümkün değildir. Instagram hesapları 1 hafta içinde 2 kez dondurulamamaktadır.

Dondurulmuş bir Instagram hesabı çok uzun süre açılmamışsa hesabın tekrar aktive edilmesinde bazı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sorunlar geçicidir ve kendi kendine düzelmektedir.

Uzun süre açılmamış Instagram hesaplarında mesajların veya fotoğrafların yüklenmesinde gecikmeler yaşanabilir. Fotoğraflar ve mesajlar eksik yüklenebilir. Ancak bu sorun hesabı kullandıkça ortadan kalkacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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