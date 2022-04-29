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Dondurulan Instagram hesabının şifresini unuttum! Dondurulan Instagram hesabını açma

27.04.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hesap dondurma işlemi her zaman yapılabilir. Ancak Instagram hesabı dondurulduğunda hesabı yeniden açmak ve tekrar dondurmak için sınırlandırılmış süreler vardır. Bu süreler zarfında işlem yapmak mümkün olmaz Instagram uyarı verir. Instagram hesabı dondurulduğunda geçici olarak silinir. Instagram'da dondurulan hesabı görmek mümkün mü?

Dondurulan Instagram hesabının şifresini unuttum! Dondurulan Instagram hesabını açma

İçindekiler

  • Dondurulan Instagram Hesabı Ne Zaman Açılır?
  • Dondurulan Instagram Hesabının Şifresini Unuttum
  • Instagram'da Dondurulan Hesabı Görmek Mümkün Mü?

Instagram hesabını dondurma işlemi hesabın tamamen silinmediği ancak kısa süreli olarak kapatıldığı bir alternatiftir. Sosyal medya detoksu yapanlar, sosyal medyaya ve bildirimlere kısa bir süre ara vermek isteyen kişiler Instagram hesaplarını tamamen silmek yerine geçici olarak dondurmayı tercih ederler. Instagram’da dondurulmuş hesabı yeniden açmak isteyen kişiler bunu çok kolay bir şekilde yapabilirler. Ancak dondurulan Instagram hesabının açılması için belirli bir süre gerekir. Dondurulan Instagram hesabı ne zaman açılır?

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Dondurulan Instagram Hesabı Ne Zaman Açılır?

Instagram hesap kapatmanın sebebi anlık duygular, tükenmişlik hissi, dijital detoks isteği veya farklı dürtüler olabilir. Bu tür duygular ortaya çıktığında geçici veya sürekli bir istek olduğunu anlamanın en iyi yolu hesabı dondurmaktır. Instagram hesabını dondurmak bildirim almayı ve paylaşımları görmeyi engeller, ancak hesap her zaman tekrar ulaşılabilir olur. Hesabı tamamen silmeden önce izlenmesi önerilen adım hesap dondurmaktır.

Instagram hesabı ilk kez dondurulduğunda istenilen vakitte dondurulabilir. Hesap dondurulduktan sonraki 3 saat içinde açılamaz. Dondurulmuş bir hesap aktif hale geldiğinde tekrar dondurmak ise 7 gün içinde yapılamaz. Bir Instagram hesabının tekrar dondurulması için aktif edilmesinin üstünden 7 gün geçmesi gerekir. Dondurulmuş hesabın açılabilmesi için ise 3 saat geçmesi yeterlidir.

Dondurulan Instagram Hesabının Şifresini Unuttum

Instagram hesabını donduran kişiler tekrar sosyal medyaya dönmek isteyebilirler. Detoks süresi biten veya hesabını yeniden kullanmak isteyen kişiler Instagram hesaplarını kolayca yeniden kullanabilirler. Bu tür bir durumda hesap bilgilerinden başka bir şey gerekmez.

Instagram’da dondurulmuş bir hesabı yeniden açmak için hesaba giriş yapılması yeterlidir. Dondurulmuş Instagram hesabının kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapıldığında hesap tekrar aktif hale gelir. Uzun süre dondurulmuş hesaplarda fotoğrafların ve mesajların yüklenmesi zaman alabilir.

Instagram hesabını dondurduktan sonra hesap bilgilerinin unutulması sık yaşanır. Özellikle aylarca açılmayan hesapların şifreleri yaygın olarak unutulur. Ancak Instagram hesabının şifresini yenilemek mümkündür. Dondurulan Instagram hesabının şifresini yenilemek için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

  1. Uygulamaya girin ve hesabınıza giriş yapmayı deneyin.
  2. Şifrenizi unuttuysanız aşağıda yer alan şifremi unuttum butonuna tıklayın.
  3. Şifre yenileme için gelen ekranda e-mail adresinizi girin.
  4. Girdiğiniz mail adresine gelen şifre yenileme linkini açın.
  5. Kullanmak istediğiniz şifreyi belirleyin ve onaylayın.

Bu işlemler yapıldığında Instagram şifresi değişecektir ve güncel şifre ile hesaba giriş yapmak da mümkün olacaktır. Ancak bazı durumlarda şifre yenileme linki alınmayabilir. Link gelmediği taktirde mail adresinin doğru olup olmadığı kontrol edilmeli, şifre yenileme talebi Instagram kullanıcı adıyla tekrarlanmalıdır. Hiçbir şekilde sonuç alınamadığında Instagram destek ekibine başvurmak gerekir.

Instagram'da Dondurulan Hesabı Görmek Mümkün Mü?

Dondurulmuş Instagram hesabı görünmez hale gelir. Hesap silinmiş gibi görülen bu hesabın dondurulduğu mu yoksa silindiği mi belli olmaz. Instagram arama sekmesinde silinmiş hesaplar gibi dondurulmuş hesaplar da çıkmaz. Kullanıcı adı aratıldığında takipçi listelerinde de takip edilenler listelerinde de bu dondurulmuş hesaplar çıkmaz.

Bir hesabın dondurulduğu veya silindiği mesaj kutusundan anlaşılabilir. Dondurulan bir hesapla daha önce mesajlaşmış kişiler bu mesaj kutusuna girdiğinde Instagram kullanıcısı ismiyle karşılaşır. Yani mesajlar silinmediyse bu hesapların geçici veya kalıcı olarak kapatıldığı belli olur.

Instagram hesapları dondurulduğunda Instagram kullanıcısı adıyla görünürler mesaj kutusunda bu isimle çıkarlar. Bu hesapları mesaj kutusunda bulmak mümkün olsa da isimleri, profil resimleri ve fotoğrafları ortadan kaybolur. Hesap yeniden aktif hale geldiğinde kullanıcı adı, mesajlar, profil fotoğrafı, gönderiler ve profil bilgileri geri gelir. Dondurulan bir hesap tekrar açıldığında hesap eskisi gibi görünür.

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sosyal medya Instagram
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