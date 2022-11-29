Dondurulmuş pizzadan plastik bant çıktı! “Nefes alamayınca oğlum morarmaya başladı”

İngiltere’nin Güney Yorkshire eyaletindeki Mexborough bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki Denise Perry isimli bir kadın oğluna dondurulmuş pizza yapmaya karar verdi. Oğlunun mama sandalyesine bir dilim pizza koyan kadın 14 aylık küçük çocuğun nefes alamaması üzerine büyük panik yaşadı. Büyük bir soğukkanlılıkla parmaklarını oğlunun boğazına parmağını sokarak soluk borusuna yapışan plastik bandı alan anne, bu yabancı cismin pizzadan çıktığını iddia etti.

“ARTIK PARÇALAYARAK VERİYORUM”

Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamadığını dile getiren anne Denise, “Artık parçalayarak veriyorum. Bütün yiyeceklerin için mutlaka kontrol ediyorum. Pizzayı yediğinde nefes alamayınca oğlum morarmaya başladı. Büyük korku yaşadım. Ne yapacağımı bilemedim” dedi.



