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  4. Dondurulmuş pizzadan plastik bant çıktı! “Nefes alamayınca oğlum morarmaya başladı”

Dondurulmuş pizzadan plastik bant çıktı! “Nefes alamayınca oğlum morarmaya başladı”

29.11.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Güney Yorkshire eyaletindeki Mexborough bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki Denise Perry isimli bir kadın, 14 aylık oğluna dondurulmuş bir pizzayı ısıtarak verdi. Pizzanın ılıklaşmasından sonra onu yemeye başlayan 14 yaşındaki çocuk bir anda nefes almamaya ve öksürmeye başladı. Oğlunun nefes borusuna elini sokan anne orada yapışan plastik bandı almayı başardı.

Dondurulmuş pizzadan plastik bant çıktı! “Nefes alamayınca oğlum morarmaya başladı”

İngiltere’nin Güney Yorkshire eyaletindeki Mexborough bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki Denise Perry isimli bir kadın oğluna dondurulmuş pizza yapmaya karar verdi. Oğlunun mama sandalyesine bir dilim pizza koyan kadın 14 aylık küçük çocuğun nefes alamaması üzerine büyük panik yaşadı. Büyük bir soğukkanlılıkla parmaklarını oğlunun boğazına parmağını sokarak soluk borusuna yapışan plastik bandı alan anne, bu yabancı cismin pizzadan çıktığını iddia etti.

“ARTIK PARÇALAYARAK VERİYORUM”

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Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamadığını dile getiren anne Denise, “Artık parçalayarak veriyorum. Bütün yiyeceklerin için mutlaka kontrol ediyorum. Pizzayı yediğinde nefes alamayınca oğlum morarmaya başladı. Büyük korku yaşadım. Ne yapacağımı bilemedim” dedi.

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İngiltere pizza

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