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Eski yetişkin film yıldızı Tru Kate, mini eteğiyle hayranlarını heyecanlandırmayı başardı! Arkasını dönünce...

26.11.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin filmlerindeki rolleri sayesinde kısa sürede dünya genelinde gneiş bir hayran kitlesine sahip olan Tru Kate, Instagram hesabındaki 1.8 milyon takipçisiyle cesur bir pozunu paylaştı. Nil yeşili etek ve ceket takımıyla poz veren Kate, arkasını döndüğünde ise frikik vermekten korkmadı.

Eski yetişkin film yıldızı Tru Kate, mini eteğiyle hayranlarını heyecanlandırmayı başardı! Arkasını dönünce...

Yetişkin film sektöründe adını duyurmayı başaran Tru Kate, geçtiğimiz yıllarda kariyerinde değişiklik yaparak sosyal medyaya yönelmişti. Erkek arkadaşıyla birlikte yaptığı seyahatleri paylaştığı bir YouTube kanalı bulunan Kate, eski günlerini aratmayacak şekilde sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak örgü bir ceket ve etek takımıyla kamera karşısına geçen Kate hayranlarından tam not aldı.

RESMEN BEĞENİ YAĞDI

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İç çamaşırı giymeyi tercih etmediği ceket ve etek takımıyla kameraya poz veren Kate arkasını döndüğünde ise mini eteğinden frikik vermekten kaçamadı. Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımıyla hayranlarının beğenisini toplayan Kate’in gönderisi kısa sürede yaklaşık 75 bin beğeniye ulaştı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Kate’in güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu gerçekten senin rengin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten mükemmel görünüyorsun” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Gözümü senden alamıyorum” dedi.

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