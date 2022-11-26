Eski yetişkin film yıldızı Tru Kate, mini eteğiyle hayranlarını heyecanlandırmayı başardı! Arkasını dönünce...

Yetişkin film sektöründe adını duyurmayı başaran Tru Kate, geçtiğimiz yıllarda kariyerinde değişiklik yaparak sosyal medyaya yönelmişti. Erkek arkadaşıyla birlikte yaptığı seyahatleri paylaştığı bir YouTube kanalı bulunan Kate, eski günlerini aratmayacak şekilde sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak örgü bir ceket ve etek takımıyla kamera karşısına geçen Kate hayranlarından tam not aldı.

RESMEN BEĞENİ YAĞDI

İç çamaşırı giymeyi tercih etmediği ceket ve etek takımıyla kameraya poz veren Kate arkasını döndüğünde ise mini eteğinden frikik vermekten kaçamadı. Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımıyla hayranlarının beğenisini toplayan Kate’in gönderisi kısa sürede yaklaşık 75 bin beğeniye ulaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Kate’in güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu gerçekten senin rengin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten mükemmel görünüyorsun” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Gözümü senden alamıyorum” dedi.