Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid’nın annelik paylaşımı sosyal medyayı salladı! “O eski halinden eser yok”

Geçtiğimiz yıllarda hayatını sanatçı Pasha Petkuns ile birleştiren bir dönemin ünlü yetişkin film yıldızı Riley Reid kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığını duyurmuştu. Ailesiyle mutlu anlarını sosyal medya hesabından gösteren Reid, Instagram hesabından son olarak kızı Emma’nın bir fotoğrafını paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyanın hikaye bölümünde kızının yerde uzandığı anları çekerek paylaşan Reid eşini de etkileyerek, “İnanamıyorum. 5 aylık oldu. Ağlıyorum” notunu düştü. Sosyal medya kullanıcıları Reid’in paylaşımlarına yoğun ilgi gösterdi.

Sosyal medya hesabından sıklıkla özel hayatından kesitler sunmayı tercih eden Reid, eşi ve kızıyla eğlenceli anlarını yayınlamayı ihmal etmiyor. Instagram’da kızının 5 aylık olduğunu müjdeleyen Reid'in kızıyla yaptığı bir başka paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımlara “O eski halinden eser yok” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Annelik sana çok yakıştı” yorumunu ekledi.