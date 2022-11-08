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Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid’nın annelik paylaşımı sosyal medyayı salladı! “O eski halinden eser yok”

08.11.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem yetişkin film yıldızı olarak ünlenen ve asıl adı Ashley Mathews olan Riley Reid, sosyal medyadan aktif bir şekilde paylaşım yapmaya devam eidyor. 31 yaşındaki ünlü isim 1.8 milyon takipçisiyle genellikle mutlu aile anları paylaşıyor. Son olarak kızı Emma’nın 5 aylık olduğunu müjdeleyen Reid’in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid’nın annelik paylaşımı sosyal medyayı salladı! “O eski halinden eser yok”

Geçtiğimiz yıllarda hayatını sanatçı Pasha Petkuns ile birleştiren bir dönemin ünlü yetişkin film yıldızı Riley Reid kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığını duyurmuştu. Ailesiyle mutlu anlarını sosyal medya hesabından gösteren Reid, Instagram hesabından son olarak kızı Emma’nın bir fotoğrafını paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medyanın hikaye bölümünde kızının yerde uzandığı anları çekerek paylaşan Reid eşini de etkileyerek, “İnanamıyorum. 5 aylık oldu. Ağlıyorum” notunu düştü. Sosyal medya kullanıcıları Reid’in paylaşımlarına yoğun ilgi gösterdi.

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Sosyal medya hesabından sıklıkla özel hayatından kesitler sunmayı tercih eden Reid, eşi ve kızıyla eğlenceli anlarını yayınlamayı ihmal etmiyor. Instagram’da kızının 5 aylık olduğunu müjdeleyen Reid'in kızıyla yaptığı bir başka paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımlara “O eski halinden eser yok” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Annelik sana çok yakıştı” yorumunu ekledi.

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porno Pornografik film oyuncusu Riley Reid

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