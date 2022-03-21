Dönem dizisinde skandal! Dekora işeyen ünlü oyuncu kim?

Gazeteci Birsen Altuntaş, kaleme aldığı yazıda şok eden bir iddiada bulundu. Altuntaş, dönem dizisinde yer alan bir oyuncunun dekora işediğini öne sürdü.

İŞTE O YAZI:

"Dizi ve film sektöründe gün geçmiyor ki yeni bir olay yaşanmasın. Anlatacağım olay bir dönem dizisinde geçiyor. Kahramanımız 50'li yaşlarda usta bir oyuncu… Hayat verdiği babacan roller nedeniyle herkesin hayranlıkla izlediği biri…

"ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK BAŞROLDE"

Hani Adli Tıp Uzmanı Sevil Atasoy'un Kanıt dizisinde sürekli tekrarladığı meşhur bir sözü vardı; Hiçbir şey apaçık ortada görünen kadar aldatıcı değildir. Bu da tam böyle bir durum… Seyircilerin hayat verdiği karakterlerinden etkilenip saygı duyduğu oyuncu aslında tam bir ego yumağı ve defalarca hakkında yasal işlem başlatılması gereken biri… Ama burası Türkiye… Kimin gücü kime yeterse… Günlük ücretle çalışan set işçisi hakkını korursa işten atılacağını düşünüyor. Öğrenilmiş çaresizlik başrolde…

"TUVALETE GİTMEYE ÜŞENDİ"

Bu oyuncu aynı zamanda bir önceki dizisine başlarken ekibe yemek listesi verip kemik suyuna çorbası yarım saat geç gelince de ağza alınmayacak küfürler eden bir aktör… Neyse gelelim son vukuatına oyuncunun sette tuvaleti gelir ve üşenir tuvalete gitmeye… Ne mi yapar? Dizinin dekoruna işer. Evet, yanlış duymadınız dönem dizisinin dekoruna işer. Sonra ne mi olur? Hiçbir şey…Setlerde yaşanan bir sürü vukuat gibi bunun da üstü kapatılır. Yapımcı milyonluk işi riske girmesin diye susar. Şimdi diyeceksiniz ki kim bu oyuncu, neden adını yazmıyorsun? Beni bilirsiniz. Normalde seve seve yazarım ama çok iyi biliyorum ki, oyuncu 'Yine benimle uğraşıyor' diye yalan söyleyecek. Ama elbette ki hiçbir yalan gerçeği yerinden oynatamaz. Bu arada bir kez daha anladım ki, insanın fıtratı neyse ondan vazgeçmiyor."



