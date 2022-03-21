MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dönem dizisinde skandal! Dekora işeyen ünlü oyuncu kim?

Dönem dizisinde skandal! Dekora işeyen ünlü oyuncu kim?

21.03.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddiaya göre kamuoyunda babacan halleriyle bilinen ünlü oyuncu, sektörde asabi halleri ile çekiyor. Son olarak rol aldığı dönem dizisinde dekore idrarını yapan isim, dizi dünyasını karıştırdı.

Dönem dizisinde skandal! Dekora işeyen ünlü oyuncu kim?

Gazeteci Birsen Altuntaş, kaleme aldığı yazıda şok eden bir iddiada bulundu. Altuntaş, dönem dizisinde yer alan bir oyuncunun dekora işediğini öne sürdü.

İŞTE O YAZI:

"Dizi ve film sektöründe gün geçmiyor ki yeni bir olay yaşanmasın. Anlatacağım olay bir dönem dizisinde geçiyor. Kahramanımız 50'li yaşlarda usta bir oyuncu… Hayat verdiği babacan roller nedeniyle herkesin hayranlıkla izlediği biri…

"ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK BAŞROLDE"

Hani Adli Tıp Uzmanı Sevil Atasoy'un Kanıt dizisinde sürekli tekrarladığı meşhur bir sözü vardı; Hiçbir şey apaçık ortada görünen kadar aldatıcı değildir. Bu da tam böyle bir durum… Seyircilerin hayat verdiği karakterlerinden etkilenip saygı duyduğu oyuncu aslında tam bir ego yumağı ve defalarca hakkında yasal işlem başlatılması gereken biri… Ama burası Türkiye… Kimin gücü kime yeterse… Günlük ücretle çalışan set işçisi hakkını korursa işten atılacağını düşünüyor. Öğrenilmiş çaresizlik başrolde…

"TUVALETE GİTMEYE ÜŞENDİ"

Bu oyuncu aynı zamanda bir önceki dizisine başlarken ekibe yemek listesi verip kemik suyuna çorbası yarım saat geç gelince de ağza alınmayacak küfürler eden bir aktör… Neyse gelelim son vukuatına oyuncunun sette tuvaleti gelir ve üşenir tuvalete gitmeye… Ne mi yapar? Dizinin dekoruna işer. Evet, yanlış duymadınız dönem dizisinin dekoruna işer. Sonra ne mi olur? Hiçbir şey…Setlerde yaşanan bir sürü vukuat gibi bunun da üstü kapatılır. Yapımcı milyonluk işi riske girmesin diye susar. Şimdi diyeceksiniz ki kim bu oyuncu, neden adını yazmıyorsun? Beni bilirsiniz. Normalde seve seve yazarım ama çok iyi biliyorum ki, oyuncu 'Yine benimle uğraşıyor' diye yalan söyleyecek. Ama elbette ki hiçbir yalan gerçeği yerinden oynatamaz. Bu arada bir kez daha anladım ki, insanın fıtratı neyse ondan vazgeçmiyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çağla Şıkel'in 'aşk' sessizliği!Çağla Şıkel'in 'aşk' sessizliği!
İzzet Yıldızhan'ı kalpten götürecekİzzet Yıldızhan'ı kalpten götürecek
Göğüs dekolteli pozuyla yaktı geçti!Göğüs dekolteli pozuyla yaktı geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

Kameralar kayıttaydı... Kalbinden bıçaklayıp öldürdü

Kameralar kayıttaydı... Kalbinden bıçaklayıp öldürdü

Erdoğan tepki göstermişti! Görev yeri değiştirildi

Erdoğan tepki göstermişti! Görev yeri değiştirildi

Çin'den flaş Rusya kararı!

Çin'den flaş Rusya kararı!

İSKİ uyardı: 5 barajımız taşıyor!

İSKİ uyardı: 5 barajımız taşıyor!

Hakkari’de büyük şok! Polis memuru...

Hakkari’de büyük şok! Polis memuru...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.