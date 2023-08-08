Dönence bu akşam var mı, neden yok? Dönence dizisi yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Kanal D yayın akışı

Dönence dizisinin bu akşam yeni bölümünün olup olmadığı merak konusu haline geldi. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence her hafta salı akşamları yayınlanıyordu. Dönence'nin çekimlerine bir hafta ara verildiği ortaya çıktı. zinin başrol oyuncularından 'Gece' rolünü canlandıran Sümeyye Aydoğan ile 'Sera' rolüne hayat veren Nazlı Çetin arasında kaldıkları otelde tartışma çıktı.

DÖNENCE BU AKŞAM VAR MI?

Dönence dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü önümüzdeki hafta yayınlanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Dönence'nin çekimlerine bir hafta ara verildi. Dizinin ekibinde gergin anlar yaşandı. Dizinin başrol oyuncularından 'Gece' rolünü canlandıran Sümeyye Aydoğan ile 'Sera' rolüne hayat veren NazlıÇetin arasında kaldıkları otelde tartışma çıktı. Sümeyye Aydoğan’ın sesini yükselttiği kavga ekibin araya girmesiyle beraber büyümeden durduruldu.

Ertesi gün de yapım şirketi tarafından dizinin senaryo çalışması nedeniyle sete 1 hafta ara verildiği açıklandı. Dönence‘nin 6. bölüm çekimleri 7 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı duyurulmuştu.

DÖNENCE SON BÖLÜM ÖZETİ

Gece'nin Özgür'den hoşlandığını itiraf etmesinin ardından Özgür'den de aşk itirafı geliyor! Gece, Özgür'le tartışmasının üzerine Miro'nun gelişiyle öfkesini bastıramaz. Özgür'ün de adı geçince Gece'nin gözü döner ve Miro'ya tokadı yapıştırır. Miro'yu hayatından çıkarmakta kararlı olan Gece, Miro'yu kovar. Gece ise Özgür'e Miro'yla ayrıldıklarını söyler ve Özgür çok şaşırır. Özgür, Miro'nun kendisine zarar vermesini engellemek için Miro'nun açığını bulmaya çalışır.

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