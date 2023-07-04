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Dönence'nin Cem'i Emre Kınay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Emre Kınay ve Emine Ün ne zaman boşandı? İşte oynadığı diziler...

04.07.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dönence dizisinin Cem'i Emre Kınay vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kanal D'nin yeni yaz dizisi bugün görücüye çıkıyor. Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu ile başrolü paylaşıyor. Dönence'de Didem İnselel, Ülkü Hilal Çiftçi, Can Kızıltuğ, Doğa Karakaş gibi isimler de yer alıyor. Kanal D'nin yeni dizisi, "Exceptional" isimli İsrail yapımından uyarlandı. Peki, Dönence'nin Cem'i Emre Kınay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Emre Kınay'ın hayatı ve biyografisi...

Dönence'nin Cem'i Emre Kınay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Emre Kınay ve Emine Ün ne zaman boşandı? İşte oynadığı diziler...

Emre Kınay, Dönence dizisinde Cem karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncu bu nedenle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini konu edinen dizi birçok duyguyu aynı anda yaşatacak. Emre Kınay ile ilgili araştırmalar hız kazandı.İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Dönence'nin Cem'i Emre Kınay hakkında merak edilenler...

EMRE KINAY KİMDİR?

Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Remziye Kınay ve babası tiyatrocuydu. Besteci Erdem Kınay'ın ağabeyidir. İlk, orta, lise eğitimimi İstanbul Küçükçekmece'de tamamladı. 1990 yılında Mimar SinanÜniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve kaydoldu. 1995 yılında Konservatuvardan mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında başladığı Yüksek Lisans eğitimimi de tez safhasında durdurmuş bulunmaktadır.
1992 yılında Konservatuvarda öğrenci iken hocası Zeliha Berksoy'un davetiyle Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro'nun yanında 1997 yılından beri televizyon ve sinema filmlerinde oyunculuk yapmaktadır.

TRT'de "Yol Geçen Hanı" ve Kanal D'de "Sen Gidince" adlı bir yarışma programında sunuculuk yaptı.

2006 yılından 2008 yılına 3 sene süren "İki Aile" dizisinde başrolünü İclal Aydınile paylaştı.

2004 yılında oyuncu Emine Ün ile evlendi. Duru (d.2005) adında kızı var. 30 Mart 2009 tarihinde boşandılar.

Emre Kınay 20 Eylül 2014 tarihinde başlayan, yapımcılığını Tükenmezkalem Film'in üstlendiği, senaryosu Gani Müjde'ye ait ve yönetmenliğini Murat Düzgünoğlu'nun yaptığı "Sil Baştan" adlı dizide, Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç, Dilara Gönder, Esra Dermancıoğlu, Belma Canciğer, Cenk Ertan,Önder Açıkbaş, Tuna Orhan ve Çiçek Dilligil ile birlikte oynadı.

Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Emre Kınay birçok dizi ve filmde oynamıştır.

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DÖNENCE DİZİSİNİN CEM'İ EMRE KINAY VE EMİNE ÜN NE ZAMAN BOŞANDI?

Emre Kınay ve Emine Ün 2003 yılında evlendi. 23 Kasım 2004 tarihinde çiftin kızları Duru dünyaya geldi. Emre Kınay ve Emine Ün2009 yılında boşanmıştır.


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