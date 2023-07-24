Dönence'nin yıldızı Emre Kınay'ın kızı Duru'yu görenler hayran kaldı! ''Annesinin ikizi gibi''

Şimdilerde Dönence dizisinde Cem karakteriyle karşımıza çıkan Emre Kınay, yalnızca mesleğiyle değil, kameralar ardındaki yaşamıyla da merak ediliyor. Emre Kınay'ın, Emine Ün ile olan evliliğinden dünyaya gelen Duru Kınay'ı görenler ''Annesinin kopyası'' demeden edemiyor.

53 yaşındaki Emre Kınay, Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı Erkan Ağa karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti.

Güneşi Beklerken, İki Aile, Güneşin Kızları, Kırmızı Oda gibi ses getiren yapımlarda rol alan yıldız, birçok tiyatro oyununda da sahneye çıktı.

Emre Kınay, 2004 yılında manken Emine Ün ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten 'Duru' adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.

2009 yılında evliliklerini bitirme alan ikili, kızları nedeniyle arkadaşlıklarını halen sürdürüyor.

Şimdilerde 19 yaşında bir genç kız olan Duru Kınay, son haliyle kendine hayran bırakıyor.

Annesi Emine Ün'e olan benzerliğiyle dikkat çeken Duru Kınay, şimdiden güzelliğiyle sosyal medyada çok konuşuluyor.

Duru Kınay'ın sosyal medyadaki pozlarına ''Annesinin ikizi gibi'', ''Aynı annesi'', ''Güzellik genetik'', ''Annesinin kopyası'' gibi yorumlar yapılıyor.





