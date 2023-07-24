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Dönence'nin yıldızı Emre Kınay'ın kızı Duru'yu görenler hayran kaldı! ''Annesinin ikizi gibi''

24.07.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Kanal D ekranlarının yaz sezonu dizisi Dönence'de Cem karakterine hayat veren Emre Kınay'ın kızı Duru'yu görenler hayran kaldı. Güzelliğiyle sosyal medyanın ilgi odağı olan Duru'yu annesiyle ayırt etmek neredeyse imkansız.

Şimdilerde Dönence dizisinde Cem karakteriyle karşımıza çıkan Emre Kınay, yalnızca mesleğiyle değil, kameralar ardındaki yaşamıyla da merak ediliyor. Emre Kınay'ın, Emine Ün ile olan evliliğinden dünyaya gelen Duru Kınay'ı görenler ''Annesinin kopyası'' demeden edemiyor.

53 yaşındaki Emre Kınay, Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı Erkan Ağa karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti.

emre kınay yılan hikayesi

Güneşi Beklerken, İki Aile, Güneşin Kızları, Kırmızı Oda gibi ses getiren yapımlarda rol alan yıldız, birçok tiyatro oyununda da sahneye çıktı.

emre kınay 2

Emre Kınay, 2004 yılında manken Emine Ün ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten 'Duru' adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.

duru bebek

2009 yılında evliliklerini bitirme alan ikili, kızları nedeniyle arkadaşlıklarını halen sürdürüyor.

duru babası 1

Şimdilerde 19 yaşında bir genç kız olan Duru Kınay, son haliyle kendine hayran bırakıyor.

duru babası 2

Annesi Emine Ün'e olan benzerliğiyle dikkat çeken Duru Kınay, şimdiden güzelliğiyle sosyal medyada çok konuşuluyor.

Duru annesi

Duru Kınay'ın sosyal medyadaki pozlarına ''Annesinin ikizi gibi'', ''Aynı annesi'', ''Güzellik genetik'', ''Annesinin kopyası'' gibi yorumlar yapılıyor.

Duru annesi 3

Duru annesi 2

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