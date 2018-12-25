Doutzen Kroes’ten Noel için iç çamaşırı tanıtımı

Cesur Noel koleksiyonu, Kroes’in kusursuz güzelliğini gözler önüne serdi.

Doutzen Kroes’ten Noel için cesur iç çamaşırı tanıtımı

Victoria’s Secret modeli olarak ünlenen, dünyanın en çok kazanan modeli olduğu açıklanan Doutzen Kroes, bu kez başka bir iç çamaşırı markası için objektif karşısında.

Kroes, Hollandalı iç çamaşırı markası Hunkemöller’in kendi adını verdiği koleksiyonunu tanıttı.

33 yaşındaki Hollandalı model, Doutzen Stories adlı koleksiyon için objektif karşısına geçti.

Yedi yaşında Phyllon ve dört yaşında Myllena adında iki çocuğu olan Kroes, Noel’e özel hazırlanan cesur iç çamaşırı modellerini Noel temasıyla tanıttı.

Yaz aylarında FASHION adlı dergiye konuşan ünlü model, moda dünyasında başarılı bir kariyer edinmesini sağlayan hatlarıyla dünyaya geldiği için şanslı olduğunu söylemişti.