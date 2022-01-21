Dövme bağımlısı Amber Luke eski halini paylaştı! Takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi

Dövme modeli olarak ünlenen Amber Luke, mürekkebin kendisinde yarattığı değişimi göstermek için 5 yıl öncesinden bir fotoğraf karesini paylaştı. Avustralya’da yaşayan model, vücut sanatı sayesinde görüşünü çarpıcı bir şekilde değiştirmeyi başardı. Vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplatan Luke, aynı zamanda piercingler ve beden modifikasyonlarıyla değişimini destekledi. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Luke, 5 yıl içinde ne kadar değiştiğini göstermek için eski haline ait görsellerini paylaştı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Değişimiyle doğallığını mahvettiğine yönelik olarak sert yorumlar alan Luke, şu anki halini beğendiğini ve özgüveninin geçmiş yıllara göre daha yüksek olduğunu dile getirdi. İlk dövmesini 16 yaşında yaptırdığını ifade eden Luke, gönderisine, “Ne düşündüğünüzü umursmaıyorum. ‘Hangi görünüm senin favorin?’ diye sorarsanız ben şu ankini seçerim. Önemli olan noktada bu” dedi.

Dövmelerle yaşadığı değişimin kendisini iyi hissettirdiğini dile getiren Luke’un eski halini paylaştığı gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Luke’un takipçileri fenomen ismin eski halinin güzelliğine vurgu yaparken, “Kendine ne yapmışsın böyle?” demekten geri duramadı.



