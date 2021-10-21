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Dövme bağımlısının son hali görenleri şaşırttı! Değişimi için servet harcadı

21.10.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dövme sanatçısı ve sosyal medya fenomeni olan 30 yaşındaki Belea Scarleg, 13 yaşında ilk dövmesini yaptırdıktan sonra vücudunu tamamen değiştirmeye karar verdi. Gözleri de dahil olmak vücudunun büyük bir bölümü dövmeler ile kaplayan Scarleg değişimi için 8 bin sterlin (yaklaşık 103 bin TL) harcadı.

Dövme bağımlısının son hali görenleri şaşırttı! Değişimi için servet harcadı

Berlin’de yaşayan bir dövme sanatçısı olağandışı tasarımları sayesinde kısa sürede ünlendi. Vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplayan Scarleg, değişimini piercigler ve estetik operasyonlarla tamamladı. Gözbebeklerine yaptığı dövmenin en acı verici olduğundan söz eden Scarleg, değişim sürecine 13 yaşında başladığını söyledi. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Scarleg, diğer insanlardan farklı görünmek için bu yolu seçtiğini açıkladı.

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KULAK MEMESİNİ ALDIRDI

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Dövmelerinin yanında vücudunda binlerce piercing bulunduğunu söyleyen Scarleg, estetik operasyonlarla görünümünü destekledi. Kulak memesini aldıran Scarleg, dilini tam ortadan bölen kocaman bir yarık yaptırdı. Değişiminin travmatik bir nedene bağlı olduğunu söyleyerek kendisini eleştirenlere Scarleg, “Çocukluğum harikaydı ama travmatik bir neden nedeniyle vücudunu değiştirmek isteyen pek çok insan tanıyorum. Ben sadece diğerlerinden farklı olmak istedim. Dövme yapmak ve yaptırmak benim hayatım biçimim” ifadelerini kullandı.

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Dışarıdan insanların onu ilk gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını ve bu şoke olma hissinin kendisini mutlu ettiğini itiraf eden Scarleg, “Her dövme yaptırdığımda kendimi daha mutlu hissediyorum. Acı verici olmasına rağmen bu doğuma benziyor. Vücudumu seviyorum ve onunla gurur duyuyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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