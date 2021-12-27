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  4. Dövme modeli Amber Luke, son prosedürünü sosyal medyadan paylaştı! Hayranlarından “Artık yeter” yorumu yağdı

Dövme modeli Amber Luke, son prosedürünü sosyal medyadan paylaştı! Hayranlarından “Artık yeter” yorumu yağdı

27.12.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görünüşünü değiştirmeyi sevdiğini dile getiren dövme modeli Amber Luke, vücut modifikasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Vücudunun %98’ini dövmelerle kaplatan Avustralyalı fenomen isim sosyal medya hesabından yeni estetik prosedürünü paylaştı.

Dövme modeli Amber Luke, son prosedürünü sosyal medyadan paylaştı! Hayranlarından “Artık yeter” yorumu yağdı

Dövme modeli olarak tanınan Amber Luke, vücut modifikasyonlarının büyük bir hayranı olarak sosyal medyada kısa sürede popüler olmayı başardı. Yıllar içinde vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplatan Luke, yüzlerce piercinge sahip. Kulak germe, dil ayırma ve göz bebeklerine yaptırdığı dövme işlemlerinden sonra büyük bir değişim geçiren Luke, görünüşünü desteklemek için meme estetiği ve Brezilya popo kaldırma uygulamaları için bıçak altına yattı.

Hayranlarının değişim hızını yavaşlatması için adeta yalvardıkları Luke, değişiminin bir evrim olduğunu ve bu duruma devam edeceğini savundu. Luke, sosyal medya hesabından yeni uygulamalarının detaylarını da anlatmayı ihmal etmedi.

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YENİ GÖRÜNÜMÜNÜ PAYLAŞTI

selfie

Avustralyalı model sosyal medya hesabından asık suratlı bir fotoğrafını paylaştı. Gönderisinde son hafta içinde yaptırdığı işlemleri anlatan Luke, “Çene eritme tedavisi, dudak dolgusu, çene dolgusu ve gözaltı torbaları dolgusu. Bunların hepsini yaptırdım ve çok mutluyum” dedi. Luke’un paylaşımı kısa sürede 2.000 beğeni topladı ve yorum yağmuruna tutuldu.

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