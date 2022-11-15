Dövme modeli Amber Luke yarı çıplak pozuyla sosyal medyayı salladı! Görenler çıplak zannetti... Hep aynı şeyi yapıyor

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ve burada sık sık dövmelerini sergilediği görüntülerine yer veren Luke, bu kez paylaştığı görüntülerde leopar desenli, oldukça küçük parçaları olan bir bikini giyiyor ve bir Balenciaga beyzbol şapkası takıyordu. 27 yaşındaki model, yatak odasındaki bir aynanın önünde bacaklarını sağa sola salladığı video görüntülerine de yer vererek "Bugün ne heyecan verici." açıklamasıyla gönderisini paylaştı.

'MAVİ GÖZLÜ BEYAZ EJDERHA'

Kendisine "mavi gözlü beyaz ejderha" diyen Amber Luke'un, dönüşümü için gözbebeklerine mavi mürekkep enjekte ettirdiği ve dilini ikiye bölmek de dahil olmak üzere bir dizi prosedürden geçtği biliniyor.

Şöhreti bulmadan önce üstsüz bir garson olarak çalışan Brisbaneli Luke, şimdi yetişkin içerik platformu OnlyFans'ta kazançlı bir yaşam sürüyor.

İLK DÖVMESİ 16 YAŞINDAYKEN YAPILDI

Yakın zamanda Avustralya merkezli bir haber kuruluşuna konuşan model, ilk dövmesini 16 yaşında yaptırdığını ve bunun hayatında bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Ayrıca vücudunda yaptığı tüm değişiklikler için 250.000 $ harcadığını ve bunun "her şeye değdiğini" de ekledi.

BAYILIYORLAR

Dövme hayranları, sosyal medyadaki gönderilerine ve güncellemelerine bayıldı. Bir kullanıcı, "Seni ve dövmelerini anasayfamda görmeyi seviyorum! Her zamanki gibi çok hoş görünüyorsun."

Genç model, neredeyse her gönderisine sayısız beğeni ve yorum alıyor.