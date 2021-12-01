Dövme modeli Amber Luke, yeni mürekkebini gösterdi! Hayranları doğallık vurgusu yaptı

Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan 26 yaşındaki dövme modeli Amber Luke, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekiyor. Vücudunun büyük böir bölümünü çeşitli desenlerde dövmelerle kaplatan Luke, farklı olan görünüşü piercinglerle destekledi. 600’den fazla dövmesi bulunan Luke, gençlik dönemlerinden beri dövme yaptırdığını dile getirdi. Sosyal medyada yeni dövmesini takipçilerine göstermek için bir paylaşım yapan Luke gönderisine, “Bazı çizikler eklendi. Nerede olduğunu tahmin edebilir misiniz?” notunu yazdı.

“TOPLUMUN SİZİ YÖNLENDİRMESİNE İZİN VERMEYİN”

Amber Luke’in yeni dövmesine paylaştığı gönderisi kısa sürede 1000’den fazla beğeni ve yorum aldı. Hayranlarının büyük bir bölümü yeni dövmesini beğendiğini dile getirirken kimileri ise hâlâ yüze yapılan dövmelerin fazla olduğunu savundu.

Doğal halini paylaştıktan sonra sosyal medyada dövmeli olmasının tepkilere neden olduğunu dile getiren Luke, “Kimsenin sana imajınla ilgili herhangi bir şey yapamayacak kadar genç olduğunu söylemesine izin verme. Eğer piercingi, saç rengini ve dövmeni istiyorsan bunu yapmaya devam edin.Toplumun karanlık görüşlerinin sizi kalabalığa teslim etmesine izin vermeyin” dedi.



