Dövme modeli olarak tanınan Amber Luke, lüks yaşamını eleştirenlere sert cevap verdi

Dövmelerine ve vücudunda bulunan piercinglere yaklaşık 20 bin sterlin (230 bin TL) harcayan Luke, sosyal medyadan kendisini eleştirenlere cevap verdi. Lüks bir hayat yaşandığını söyleyenlere çok çalışmaktan bahsetti ve insanların ‘şanslı’ demesinden nefret ettiğini ifade etti. 13 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından lüks arabalar ve pahalı markalara ait kıyafetlerle çekildiği fotoğraflara olumsuz yorum yapanlara yaşam tarzının sıkı çalışmanın ve adanmışlığın sonucu olduğunu söyledi.

“ÇOK ÇALIŞIYORUM”

Sahip olduğu lüks hayat standartları için çok çalıştığını ifade eden Luke, “Kendime ve sevdiklerime daha lüks bir hayat sunmak için her zaman çalıştım ve çalışacağım. Olumlu ve olumsuz tüm deneyimlerim için minnettarım. Yolculuğumu destekleyen her birinize minettarım” dedi.



