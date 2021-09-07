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  4. Dövme modeli olarak tanınan Amber Luke, lüks yaşamını eleştirenlere sert cevap verdi

Dövme modeli olarak tanınan Amber Luke, lüks yaşamını eleştirenlere sert cevap verdi

07.09.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptırdığı dövme ve vücut modifikasyonları ile adını duyuran Avustralyalı 26 yaşındaki model, kendisini eleştirenlere sert cevap verdi. Vücudunun %98’i dövmelerle kaplı olan Luke, dil piercingi, gözlerine yaptırdığı mürekkep ve dişlerindeki elmas ızgaralarla dikkatleri çekiyor. Sosyal medya hesabından oldukça lüks bir hayat sunduğu eleştirenlere ise bunun şans olmadığını ve çok çalıştığını dile getirdi.

Dövme modeli olarak tanınan Amber Luke, lüks yaşamını eleştirenlere sert cevap verdi

Dövmelerine ve vücudunda bulunan piercinglere yaklaşık 20 bin sterlin (230 bin TL) harcayan Luke, sosyal medyadan kendisini eleştirenlere cevap verdi. Lüks bir hayat yaşandığını söyleyenlere çok çalışmaktan bahsetti ve insanların ‘şanslı’ demesinden nefret ettiğini ifade etti. 13 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından lüks arabalar ve pahalı markalara ait kıyafetlerle çekildiği fotoğraflara olumsuz yorum yapanlara yaşam tarzının sıkı çalışmanın ve adanmışlığın sonucu olduğunu söyledi.

“ÇOK ÇALIŞIYORUM”

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Sahip olduğu lüks hayat standartları için çok çalıştığını ifade eden Luke, “Kendime ve sevdiklerime daha lüks bir hayat sunmak için her zaman çalıştım ve çalışacağım. Olumlu ve olumsuz tüm deneyimlerim için minnettarım. Yolculuğumu destekleyen her birinize minettarım” dedi.

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