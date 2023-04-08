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Dövme sanatçısı, dövme yaptırırken en az acı veren noktaları paylaştı! Sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi

08.04.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’tan Spence kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir dövme sanatçısı daha önce hiç dövme yaptırmayanlar için mürekkepleme sırasında vücudun en az acıyan bölgelerini listeledi. Acı düzeyini 10 üzerinden puanlayan dövme sanatçısının paylaşımı kısa sürede gündem yarattı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah bölgesinde yaşayan bir dövme sanatçısı vücudun dövme sırasında en az acıyan bölgelerini gösterdiği bir TikTok paylaşımıyla viral oldu. Spence’in daha önce dövme yaptırmayanların acı konusunda tereddüt ettikleri bazı bölgelerin aslında hiç acımadığını gösteren geri bildirim paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında dövme yaptırırken en az acıyan yerleri gösteren Spence, “Müşterilerime göre bunlar ilk dövmeniz için en az acı veren yerleşim yerleri. Ön kol 10 üzerinden 3, bacak 10 üzerinden 4, göğüs altı 10 üzerinden 5 ve omurga 10 üzerinden 2” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ise Spence’in verdiği acı oranlarının kendilerinde geçerli olmadığını dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Omurga dövme 10 üzerinden 2 değil daha çok 10 üzerinden 20 gibiydi” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Acı toleransım çok düşük ve ön kol dövmem harikaydı. Seans boyunca neredeyse uyuyacaktım” yorumunu ekledi.

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