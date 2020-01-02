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  4. Down sendromlu Berat'ın hayatı "oklava" ile değişti

Down sendromlu Berat'ın hayatı "oklava" ile değişti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 02.01.2020 11:18 | Son Güncelleme

Rize'de yaşayan 12 yaşındaki down sendromlu Berat Sarı, annesinden görerek ilgi duyduğu oklavayla hamur açıp börek ve tatlı yapmaya başladı - Berat'ın annesi Fikriye Sarı: - "Hayali küçüklüğünden itibaren aşçı olmak. Sürekli aşçı olacağını söylüyor. Ben de kendisini yönlendiriyorum"

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki down sendromlu Berat Sarı'nın hayatı, annesinden görerek ilgi duyduğu oklava sayesinde değişti.

Mehmet ve Fikriye Sarı çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan Berat, down sendromlu dünyaya geldi.

Oğlunun sosyal yaşamdan hiçbir zaman uzaklaştırmayan anne Fikriye Sarı, Berat'ı 5 yaşındayken özel bir eğitim merkezine kaydettirdi. Aldığı eğitim sayesinde kendisini her geçen gün geliştiren Berat, ailesinin de desteğiyle birçok şeyi kendi başına yapmayı başardı.

En büyük hayali aşçılık olan Berat'ın hayatındaki dönüm noktası, 3 yıl önce annesini mutfakta oklavayla hamur açarken gördüğü gün oldu.

Yardım etmeye başladığı annesiyle hamur açmaya başlayan Berat, son bir yıldır her şeyi kendi başına yapıyor. Aşçı kıyafetlerini giyerek mutfağa giren Berat, hamur işlerinin yanında annesine ev yemeklerinde de yardımcı oluyor.

Okul arkadaşlarını evinde ağırlayan Berat, misafirlerine kendi hazırladığı börek ve tatlılardan ikram ediyor.

- "Berat benim küçük aşçım"

Anne Fikriye Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berat'ın üç çocuğundan en küçüğü olduğunu söyledi.

Yamantürk Ortaokulu 5. sınıf kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim alan Berat'ın, en keyifli anlarını mutfakta geçirdiğini belirten Sarı, el becerisi çok iyi olan oğlunun mutfakta yemek ve bulaşık dahil her şeyle uğraştığını anlattı.

Sarı, oğlunun okuyabilmesi için çok mücadele ettiğini belirterek, Berat'ın kolay benimsenmediğini ama gösterdikleri çabayla bunu aştıklarını ifade etti.

Berat'ı, evi kirleteceği endişesiyle asla kısıtlamadığına dikkati çeken anne Sarı, "Her istediğini verdim. Yapabildiğini gördükçe sevindik. Gelişti ve artık bir tepsi böreği kendi başına açabiliyor. Fırına vererek pişirebiliyor." dedi.

Fikriye Sarı, Berat'ın bir şeyleri başarmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Berat benim küçük aşçım. Okuldan geldikten sonra, okula gitmeden mutlaka ne yemek yapacağımızı konuşuyoruz. Eve gelince yemek hazırlıklarına başlar. Kilerden her şeyi kendisi getiriyor. Birçok şeyi kendisi yapar. Menüyü beraber hazırlıyoruz."

Berat'ın mutfağı çok sevdiğine işaret eden Sarı, "Hayali küçüklüğünden itibaren aşçı olmak. Sürekli aşçı olacağını söylüyor. Ben de kendisini yönlendiriyorum. Dayısının lokantası var. Kendisinin bir işi olmasını veya dayısıyla çalışmasını çok istiyorum." diye konuştu.

12 yaşındaki Berat Sarı ise arkadaşlarına börek hazırlayarak ikram etmekten çok mutlu olduğunu ifade etti.

Annesiyle yemek yapmaktan duyduğu mutluluğu aktaran Berat, büyüyünce aşçı olmak istediğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Berat Sarı değişen hayatlar down sendromu rize

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