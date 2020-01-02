Down sendromlu Berat'ın hayatı "oklava" ile değişti

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki down sendromlu Berat Sarı'nın hayatı, annesinden görerek ilgi duyduğu oklava sayesinde değişti.

Mehmet ve Fikriye Sarı çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan Berat, down sendromlu dünyaya geldi.

Oğlunun sosyal yaşamdan hiçbir zaman uzaklaştırmayan anne Fikriye Sarı, Berat'ı 5 yaşındayken özel bir eğitim merkezine kaydettirdi. Aldığı eğitim sayesinde kendisini her geçen gün geliştiren Berat, ailesinin de desteğiyle birçok şeyi kendi başına yapmayı başardı.

En büyük hayali aşçılık olan Berat'ın hayatındaki dönüm noktası, 3 yıl önce annesini mutfakta oklavayla hamur açarken gördüğü gün oldu.

Yardım etmeye başladığı annesiyle hamur açmaya başlayan Berat, son bir yıldır her şeyi kendi başına yapıyor. Aşçı kıyafetlerini giyerek mutfağa giren Berat, hamur işlerinin yanında annesine ev yemeklerinde de yardımcı oluyor.

Okul arkadaşlarını evinde ağırlayan Berat, misafirlerine kendi hazırladığı börek ve tatlılardan ikram ediyor.