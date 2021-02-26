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Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 26 Şubat Cuma sonuçları

26.02.2021 20:15 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 26 Şubat Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın 26 Şubat Cuma ekrana gelen son bölümünde hafta birincisi yarışmacı belli oldu. En şık olmak için yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda hafta finalinde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Haftanın finalinde yarışmacılar 'Doya Doya Moda gazinosu ' konseptiyle jüri karşısına çıktı. Peki, Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Ödülü kim kazandı? Doya Doya Moda'dan kim elendi? İşte 26 Şubat Cuma Doya Doya Moda sonuçlar

Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert, Uğurkan Erez, Seray Sever'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde haftanın birincisi belli oldu. Yarışmacılar haftanın finalinde Doya Doya Moda gazinosu konseptine göre kombinler oluşturdu ve haftanın birincisi olabilmek için jüri üyelerinin karşısına çıktı.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda’da bu hafta haftanın birincisi Birben oldu. 93 puan toplayan Birben tasarım kolyenin sahibi oldu.

ürinin oylaması ile Birben 500 TL'lik çekin de sahibi oldu. Birben yeni haftada 1000 TL'lik bütçe ile alışveriş yapacak.

DOYA DOYA MODA GÜNÜN PUANLARI

Ayça: 39
Birben: 40
Ceren: 28
Rabia: 24
Özde: 24
Elif: 26
Rüya: 21

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Yarışmada bu hafta eleme gerçekleşmedi.

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Anahtar Kelimeler:
doya Doya Moda, Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert, Seray Sever,
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