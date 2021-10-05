Doya Doya Moda bitti, Seray Sever İstanbul'u terk etti

Jüri üyeliği yaptığı Doya Doya Moda programının final yapmasının ardından Bodrum’a genç eşinin yanına giden Seray Sever İstanbul'a dönmeme kararı aldı.

Doya Doya Moda'nın yayından kaldırılması sonrası kendisinden 10 yaş küçük olan eşi Eray Sünbül'ün yanında kalmaya karar veren Sever hayranlarının meraklı sorularına yanıt verdi.

Seray Sever açıklamasında şunları söyledi: "Bodrum'dan selamlar. Aylardır İstanbul'a gelmedim ve sanırım Bodrum'un en güzel zamanı şu an. Merak eden ve mesaj atan tüm sevenlerime toplu bir cevap olarak: Evet projeler geliyor ve madden manen içime sinen bir program olunca tekrar İstanbul'da olacağım. Hayat çok kıymetli ve sağlıklı mutlu kararlar vermek önemli. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum."



