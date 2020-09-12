MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 11 Eylül Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 11 Eylül Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 00:09 | Son Güncelleme

Doya Doya Moda'nın 11 Eylül Cuma ekrana gelen son bölümünde hafta birincisi isim belli oldu. Büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda yeni sezonundaki hafta finalinde heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacılar bu hafta 'kayınvalide evindetanışma yemeği' konseptiyle finalde yarıştı. Peki Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? İşte 11 Eylül Cuma Doya Doya Moda sonuçları.

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 11 Eylül Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen isim ve gün birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde kıyasıya bir rekabet yaşandı.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın final gününde yapılan puanlamanın ardından haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'da 97 puanla Sabiha Küçükislamoğlu oldu. Sabiha yarışmada ikinci kez kolyeyi kazanmış oldu.

7 AĞUSTOS CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da hafta boyunca topladıkları puanlar sonucunda eleme potasına üç isim kaldı. En düşük puanı alarak Birben, Rabia ve Neslihan eleme potasına girdi. Doya Doya Moda'nu hafta elenen isim Neslihan oldu.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU ELBİSESİNİ KİM KAZANDI?

Sabiha 30 puan almasına rağmen daha önceden elbiseyi kazandığı için 29 puanla elbiseyi kazanan isim Rümeysa oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkiz olsa bu kadar benzer! İkiz olsa bu kadar benzer!
Demet Akalın'ı korkutan kaza: Kızımı Allah koruduDemet Akalın'ı korkutan kaza: Kızımı Allah korudu
Menajerimi Ara ne zaman başlıyor? Menajerimi Ara ne zaman başlıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İlk haber o ilden geldi! Sokağa çıkan temaslı ilk vaka yakalanarak yurda yerleştirildi
İlk haber o ilden geldi! Sokağa çıkan temaslı ilk vaka yakalanarak yurda yerleştirildi
Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri!
İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri!
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İlginizi Çekebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demet Akalın'ı korkutan ev kazası: Kızımı Allah korudu
Demet Akalın'ı korkutan kaza: Kızımı Allah korudu
Kuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy neden ayrıldı? Jürideki yeni isim Fatih Ürek oldu
Bülent Ersoy'dan sürpriz veda! Yerine ünlü şarkıcı geldi
Şans Kapıyı Çalınca ne zaman başlıyor? Emre Altuğ ve Berna Keklikler ile ekranlara dönüyor
Oyuncu Enis Arıkan 'takma saç' yorumu yapan takipçisini ifşa etti!
Takma saç yorumu yapan takipçisine öyle bir cevap verdi ki...
Fahriye Evcen'den güldüren paylaşım!
Fahriye Evcen'den güldüren paylaşım!
Hilary Swank oyuncu sendikasına sigorta davası açtı
Hilary Swank oyuncu sendikasına sigorta davası açtı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.