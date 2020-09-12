Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 11 Eylül Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen isim ve gün birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde kıyasıya bir rekabet yaşandı.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın final gününde yapılan puanlamanın ardından haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'da 97 puanla Sabiha Küçükislamoğlu oldu. Sabiha yarışmada ikinci kez kolyeyi kazanmış oldu.

7 AĞUSTOS CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da hafta boyunca topladıkları puanlar sonucunda eleme potasına üç isim kaldı. En düşük puanı alarak Birben, Rabia ve Neslihan eleme potasına girdi. Doya Doya Moda'nu hafta elenen isim Neslihan oldu.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU ELBİSESİNİ KİM KAZANDI?

Sabiha 30 puan almasına rağmen daha önceden elbiseyi kazandığı için 29 puanla elbiseyi kazanan isim Rümeysa oldu.



