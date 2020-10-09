Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 9 Ekim Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen yarışmacı ve haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde yine kıyasıya bir rekabet ortaya kondu. Haftanın finalinde karşı karşıya gelen yarışmacılar, erkek kardeşine kız isteme konsepti ile stüdyoya hazırlanırken, jüri üyelerinin beğenisini kazanıp birinci olmak için adeta şıklıklarını yarıştırdı.



DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın final gününde yapılan puanlamadan sonra haftanın birincisi belli oldu. Hafta arası toplanan puanlara cuma günü alınan puanlar da eklendikten sonra haftanın birincisi en yüksek puan toplayan Özde oldu.



9 EKİM CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına çıkan 5 yarışmacı Tuğçe, Sabiha, Rabia, Rümeysa ve Aslı oldu. Jüri üyelerinden Kemal Doğulu, potadan çıkan ilk üç ismin Tuğçe, Rabia ve Sabiha olduğunu duyurdu. Ardından Rümeysa ve Aslı, Kemal Doğulu'nun yapacağı açıklamayı heyecanla beklemeye başladı. Kemal Doğulu, Doya Doya Moda'da elenen yarışmacının Aslı olduğunu açıkladı.





