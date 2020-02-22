Doya Doya Moda'da kim elendi? Emel bayıldı arkadaşları göbek attı! Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 21 Şubat Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'nın son bölümünde haftanın finali için büyük bir heyecan vardı. Her final günü olduğu gibi bu haftada Doya Doya Moda yarışmacıları 10 puan üzerinden değerlendirildi. Verilen puanlar sonucunda; Emel 26, Sündüz 29, Betül 27, Neslihan 7, Eylül 16, Su 26, Ferdanur ise 25 puan aldı. Cuma günü puanlarıyla birlikte haftanın kazananı belli oldu. Haftanın birincisi olarak kolye almaya hak kazanan ismi Kemal Doğulu açıkladı. Jürinin hafta boyunca en fazla beğendiği isim olan Betül, kolyenin sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta iki yarışmacı veda etti. Kemal Doğulu Eylül ve Neslihan'ın elendiğini açıkladı.

EMEL BAŞKAN'I BAYILTAN ŞAKA!

Doya Doya Moda'nın 21 Şubat 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılardan Emel Başkan, diğer yarışmacılarla tartışmaya başladı. Su Baher, Emel'in puan hesabı yaptığını ve sürekli "Kolyeyi ben alacağım" diyerek arkadaşlarının moralini bozduğunu söyledi. Bunun üzerine Kemal Doğulu, bir mizansen yaparak, Emel'i elenmiş gibi açıkladı.