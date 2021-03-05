Doya Doya Moda'da kim elendi? İşte Doya Doya Moda'da 5 Mart’ra elenen isim

Doya Doya Moda'da bir eleme günü daha yaşandı. Her gün belirlenen konseptlere göre hazırlanan yarışmacılar, haftanın finalinde 10 puan üzerinden değerlendirildi ve 'Doya Doya Moda'dan kim elendi?' sorusunun yanıtı belli oldu. En yüksek puanı alan Doya Doya Moda yarışmacısı ise kolyenin sahibi oldu.

Doya Doya Moda'da haftanın finali heyecanı yaşandı. Yeniden sadece büyük bedenlerin yarıştığı Doya Doya Moda'nın 5 Mart tarihli bölümünde 5 günlük puanlar toplandı, haftanın kazananı ve kaybedeni belli oldu. Doya Doya Moda'da haftanın beşince gününde konsept olarak jüriler canlandırıldı.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da elenen isim Rüya oldu. Ceren ise haftanın en yüksek puanını alarak kolyenin sahibi oldu.



