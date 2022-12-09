Doya Doya Moda Eda kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Eda Koç nereli? Dansıyla gündem oldu

Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Haftanın son gününde yarışmacılar 2000'li yılların ikonik tasarımı konsepti için hazırlandılar. Doya Doya Moda Eda final gününe dansı ile damga vurdu. Tüm yarışma takipçileri Doya Doya Moda Eda kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Eda Koç nereli? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte hakkında tüm bilgiler...

DOYA DOYA MODA EDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Doya Doya Moda Eda 34 yaşında ve 1 oğlu var. Burada olmayı çok istediğini belirten Eda Koç "Bu yarışta ben de varım" diyor.

Daha önce birçok klipte ve konserde ünlü şarkıcıların dansçılığını yaptığı bilinen Doya Doya Moda Eda bugünde dansı ile gündem oldu.





