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Doya Doya Moda Eda kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Eda Koç nereli? Dansıyla gündem oldu

09.12.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8 ekranlarında hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Doya Doya Moda'da bugün final günü. 2000'li yılların ikonik tasarımı konseptinde hazırlanan yarışmacılar birbirinden iddialı kombinleri ile geldiler. Doya Doya Moda Eda final gününde yaptığı dansı ile çok konuşuldu. Peki, Doya Doya Moda Eda kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Eda Koç nereli? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Doya Doya Moda Eda kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Eda Koç nereli? Dansıyla gündem oldu

Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Haftanın son gününde yarışmacılar 2000'li yılların ikonik tasarımı konsepti için hazırlandılar. Doya Doya Moda Eda final gününe dansı ile damga vurdu. Tüm yarışma takipçileri Doya Doya Moda Eda kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Eda Koç nereli? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte hakkında tüm bilgiler...

DOYA DOYA MODA EDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Doya Doya Moda Eda 34 yaşında ve 1 oğlu var. Burada olmayı çok istediğini belirten Eda Koç "Bu yarışta ben de varım" diyor.

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Daha önce birçok klipte ve konserde ünlü şarkıcıların dansçılığını yaptığı bilinen Doya Doya Moda Eda bugünde dansı ile gündem oldu.

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