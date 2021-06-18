Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Seray Sever süper minisiyle mest etti

Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever hayranlarını mest etti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor.

Jüri yaptığı program için hazırlanan Seray Sever cesur elbisesiyle dikkat çekti. Süper mini bir elbise tercih eden Sever pozlarını paylaşınca takipçilerinden "Yakıyorsun" yorumları yağdı.



Seray Sever'in kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile olan fotoğrafları da sosyal medyada büyük ilgi görüyor.



