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  4. Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Seray Sever süper minisiyle mest etti

Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Seray Sever süper minisiyle mest etti

18.06.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor. Seray Sever son olarak süper minisiyle mest etti.

Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Seray Sever süper minisiyle mest etti

Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever hayranlarını mest etti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor.

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Jüri yaptığı program için hazırlanan Seray Sever cesur elbisesiyle dikkat çekti. Süper mini bir elbise tercih eden Sever pozlarını paylaşınca takipçilerinden "Yakıyorsun" yorumları yağdı.

Ekran Alıntısı
Seray Sever'in kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile olan fotoğrafları da sosyal medyada büyük ilgi görüyor.


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Anahtar Kelimeler:
doya Doya Moda Seray Sever
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