Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacıları kimler? İşte Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacıları ve hayat hikayeleri

Geçtiğimiz sezon Doya Doya Moda'da şampiyon olan Betül'ün ardından bu yılın yeni yarışmacıları belirlendi. Doya Doya Moda'da yeni sezonun başlamasıyla birlikte, bu yıl hangi yarışmacıların yarışacağı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Doya Doya Moda'da 2020 yılında yarışacak olan yeni sezon yarışmacıları belli oldu. İşte Doya Doya Moda'da yeni sezon yarışmacılarının biyografileri.

ASLI ADIYAMAN

Evli ve 1 çocuk annesi olan Aslı Adıyaman, 22 yaşında. Aslen Adanalı olan yarışmacı doğma büyüme İstanbullu ve ev hanımı. 1.60 boyunda 77 kilo olan Aslı, "Rakiplerim benden korksunlar çünkü ben buraya tarzımla imza atmaya geldim" dedi.

AYLİN TÖZÜN

23 yaşındaki Aylin Tözün, 1.70 boyunda ve 71 kilo. Aslen Elazığlı olan yarışmacı İstanbul'da yaşıyor. 18 yıldır profesyonel olarak dansçılık yapan Aylin, fitness ve spor yapmayı sevdiğini ifade ediyor.

RABİA AĞCA

Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında Hatay doğumlu öğrenci olan yarışmacı, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor.