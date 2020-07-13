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Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacıları kimler? İşte Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacıları ve hayat hikayeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 20:36 | Son Güncelleme

Doya Doya Moda'da yeni sezon yarışmacıları belli oldu. Doya Doya Moda'da bu yıl 7 farklı büyük beden yarışmacı şampiyon olmak için podyumda en iyi hallerini sergileyecek. Peki, Doya Doya Moda'da yeni sezon yarışmacıları kimler oldu? İşte Doya Doya Moda'nın yeni sezon yarışmacı biyografileri.

Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacıları kimler? İşte Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacıları ve hayat hikayeleri

Geçtiğimiz sezon Doya Doya Moda'da şampiyon olan Betül'ün ardından bu yılın yeni yarışmacıları belirlendi. Doya Doya Moda'da yeni sezonun başlamasıyla birlikte, bu yıl hangi yarışmacıların yarışacağı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Doya Doya Moda'da 2020 yılında yarışacak olan yeni sezon yarışmacıları belli oldu. İşte Doya Doya Moda'da yeni sezon yarışmacılarının biyografileri.

doya

ASLI ADIYAMAN

Evli ve 1 çocuk annesi olan Aslı Adıyaman, 22 yaşında. Aslen Adanalı olan yarışmacı doğma büyüme İstanbullu ve ev hanımı. 1.60 boyunda 77 kilo olan Aslı, "Rakiplerim benden korksunlar çünkü ben buraya tarzımla imza atmaya geldim" dedi.

ASLI ADIYAMAN

AYLİN TÖZÜN

23 yaşındaki Aylin Tözün, 1.70 boyunda ve 71 kilo. Aslen Elazığlı olan yarışmacı İstanbul'da yaşıyor. 18 yıldır profesyonel olarak dansçılık yapan Aylin, fitness ve spor yapmayı sevdiğini ifade ediyor.

aylin

RABİA AĞCA

Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında Hatay doğumlu öğrenci olan yarışmacı, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor.

RABİA

İMANİ BÖRTEÇİNE DOLAR

İmani Dolar 23 yaşında mersinli aslen Bursalı 20 yıldır İstanbul'da yaşıyor. 1.74 81 kilo 42 beden 5 yıldır estetisyenlik yapıyor. Rakiplerim benden korkmalılar çünkü hem tarzıma hem duruşuma hem de karakterime çok güveniyorum. onların da bunbu çok yakın zamanda anlayacaklarını düşünüyorum" dedi.

İMANİ

RÜMEYSA BUYURAN

Rümeysa Buyuran 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen Rümeysa, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.

RÜMEYSA

NUR İŞLEK

Aslen Kayserili İstanbul'da doğup büyüyen Ayşenur İşlek, 22 yaşında 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Ayşenur, iddalı açıklamalarda bulundu ve "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.

NUR İŞLEK

BİRSEN DİLAN COŞKUN

24 yaşında olan Birben Coşkun, İzmir doğumlu ve İzmir'de yaşıyor. Yarışmacı, kendisine ait bir pastaneye sahip ve onun işletmeciliğini yaparken organizasyon işleriyle de uğraşıyor. 1.70 boyunda, 82 kilo ve 42-44 beden olan Birben, "Benim için moda insanın kendini ve vücudunu tanıyıp kendini en iyi şekilde ifade edebilmesidir diyor ve "Dolabımda olmazsa olmazım dediğim parça basenlerimi kapatan uzun ceketlerim" şeklinde konuştu.

BİRSEN

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