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  4. Dr. Oytun Erbaş'tan yarışma programı!

Dr. Oytun Erbaş'tan yarışma programı!

29.01.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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Dr. Oytun Erbaş'tan yarışma programı!

Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği “Yüzleşme”, Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın moderatörlüğü ile yakında Kanal D’de...

Konusunda uzman doktorların katkılarıyla, 'Yüzleşme' evinde yaşayan 7 kişinin sorunları ve gerçek yaşam hikayeleri mercek altına alınacak. Aynı evde yaşayan katılımcılar sağlık sorunlarına çözüm ararken, Doç. Dr. Oytun Erbaş ve uzman doktorlar da ev sakinlerine hem psikolojik hem de tıbbi açıdan destek olacak.

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Yüzleşme programının uzman hekim kadrosu bir araya gelerek hastalıkları, tedavileri ve tedavi sürecinde yaşananları masaya yatıracak.

Ev sakinlerinin 7 gün 24 saat birlikte yaşayacakları, hafta içi her gün ekrana gelecek olan 'Yüzleşme', çok yakında Kanal D’de…


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
altı yıl tıp oku..tusu pusu derken dr ol..şifa bekleyen o kadar insana çare olmak yerine sırf parası daha tatlı diye tv ye zıpla..tabi doktorsa?...

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