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DSÖ'den ilginç açıklama: Tavsiye etmiyoruz!

06.04.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü, aşılamanın virüsün bulaşmasını kesin olarak engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlikler ve aşı ulaşımına eşitsizlik endişeleri nedeniyle seyahat için aşı pasaportu kullanılmasını tavsiye etmediklerini bildirdi. DSÖ ayrıca, Çin menşeili Sinovac ve Sinopharm aşılarının nisan ayı sonunda incelenmeye başlanacağını açıkladı.

DSÖ'den ilginç açıklama: Tavsiye etmiyoruz!

DSÖ, ülkeler arası seyahat için aşı pasaportunun zorunlu hale getirmesine karşı olduğu yinelendi.

Birleşmiş Milletler basın toplantısında açıklama yapan DSÖ sözcüsü Margaret Harris, "DSÖ olarak aşı pasaportunun (ülkelere) giriş veya çıkış için bir gereklilik olarak görmek istemiyoruz çünkü şu anki aşamada, aşıların bulaşmayı engellediğinden henüz emin değiliz" dedi.

Harris, ası pasaportu gerekliliğine karşı olmalarının diğer bir nedeninin ise 'aşıya herhangi bir sebeple ulaşamayan kişilerin ayrımcılığa uğrayabilecek olması' olarak açıkladı.

'ÇİN MENŞEİLİ AŞILAR İNCELENECEK'

Harris ayrıca, Çin menşeili Sinovac ve Sinopharm aşılarının nisan ayı sonunda incelenmeye başlanacağını duyurdu. Harris, bu aşılar hakkında daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

DSÖ Sözcüsü, şimdilik hiçbir ülkeyle ilgili yeni bir güncelleme olmadığını söyledi ve "Çok daha fazla aşı arıyoruz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü genel müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, aşı fazlası olan ülkelere, COVAX tesisine 10 milyon doz bağışta bulunmaları çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü Aşı

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