DSÖ: İnsanların %95’i maske takarsa kısıtlamalar önlenebilir

Avrupa’daki çoğu ülke hala günlük yüksek enfeksiyon sayılarıyla ve günlük ölüm oranlarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Çarşamba günü İtalya’da kayıtlara geçen 753 ölüm, ilk dalgadan bu yana kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı.

Karantina kısıtlamalarının ne zaman gevşeyeceği konusu devam eden bir tartışma olsa da, Kluge “çok hızlı şekilde normale dönüşün olumsuz etkisi” konusunda uyarıda bulundu.

Kluge ayrıca zihinsel sağlığın kötü etkilendiğini, madde bağımlılığı ve cinsiyete dayalı şiddetin ise arttığını belirtti.

Avrupa genelinde milyonlarca insan ekonomik desteğin gerektiği, iş kayıplarının yaşandığı ve sağlık sistemini meşgul eden kısıtlamalar altında olduğunu söyledi.

DSÖ Avrupa bölge direktörü Hans Kluge yüz maskesi kullanımının tek başına yeterli olmayacağını ve diğer önlemlerle birleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak “Eğer tüm önlemler uygulanırsa kısıtlamalara gerek olmayabilir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre nüfusun yalnızca %60’u gerekli olan yerlerde maske takıyor.

Polonya’da ise Perşembe günü 637 ölüm kayıtlara geçti. Böylece arka arkaya iki gün rekor sayıda ölüm yaşandı.

Kluge, geçtiğimiz hafta bölgede 29 binden fazla koronavirüs kaynaklı ölümün gerçekleştiğini ve bu sayının her 17 saniyede bir bir kişinin öldüğü anlamına geldiğini belirtti.

Kluge, Avrupa’nın tamamında Covid-19 ölümlerinin son iki haftada %18 artığını ve günde ortalama 4.500 can kaybı olduğunu da sözlerine ekleyerek, bu durumun sağlık sistemlerinde daha fazla ezilmeye yol açtığını söyledi.

Fransa’da yoğun bakım üniteleri kapasitesini aşarken, İsviçre’deki yoğun bakım üniteleri tam kapasite çalışıyor.

Avrupa’daki yeni kısıtlama uygulamasıyla birlikte 2 milyonu bulan yeni vaka sayısının, 1.8 milyona inmesi öngörülüyor.

Kluge bunun küçük bir oran olmakla birlikte yine de bir düşüş anlamına geldiğini söyledi ve “Hükümetlerin gecikmesi nedeniyle virüsün savunmasız gruplar üzerindeki etkisi büyüyor” dedi.

Son haftalarda koronavirüs aşısı ile ilgili umut verici gelişmeler yaşandı. İlk aşı haber Pfizer tarafından geldi ve söz konusu aşı adayının 65 yaş üzeri grupta %94 oranında etkili olduğu açıklansa da Kluge “Aşılar Covid-19’u tamamen durdurmayacak ve sorularımızı yanıtlamayacak. Ancak bu savaşta virüse karşı büyük bir umut oldular” dedi.



