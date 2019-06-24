Dua Lipa ayrılıktan üç hafta sonra Anwar Hadid’le birlikte

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, Isaac Carew ile ayrıldıktan üç hafta sonra yeni bir aşka yelken açtı.

23 yaşındaki şarkıcı, süper model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid’in erkek kardeşi Anwar Hadid (20) ile birlikte.

The Sun gazetesinin haberine göre Gigi ve Bella Hadid kardeşlerla iyi arkadaş olan Lipa, Los Angeles’ta onlarla zaman geçirirken Anwar Hadid’le yakınlaştı.

Pop şarkıcısı, 33 yaşındaki aşçı Isaac Carew ile 18 aylık birlikteliğini haziran ayında başında bitirmişti.

Lipa, Carew’den önce müzisyen Paul Klein ile birliktelik yaşamıştı.

Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid de ablalarının izinden giderek modellik yapıyor.

