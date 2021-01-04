Dua Lipa'dan Kylie Jenner'a... İşte yeni trend

Dua Lipa, Pixie Lott gibi birçok ünlü, yılın son Instagram paylaşımında seksi squatt pozunu denedi.
Dua Lipa, seksi pozu deneyenlerden.
Pixie Lott, kameralara verdiği squatt pozunda nefes kesici görünüyor.
25 yaşındaki şarkıcı Dua Lipa, pembe elbisesi içinde squatt pozu verirken ciddi bir ifade takınsa da, 29 yaşındaki Pixie yüksek topuklu çizmeleri ve kalçasını kapatan çantasıyla dengeyi yakalamış gibi görünüyor.
Dua Lipa ve Pixie Lott, seksi squatt pozu veren tek ünlü değiller. Kylie Jenner’dan, Zara McDermott’a ve Emily Ratajkowski’ye dek birçok ünlü squatt pozu verdi.
Kylie Jenner, verdiği pozu küçük kızı ile mükemmelleştirdi.
Kylie’nin kız kardeşi Kendall, çam ağacı önünde poz verdi.
Emily Ratajkowski, verdiği squatt pozuyla yeni sarı saçlarını da gösterdi.
Zara McDermott da squatt pozunu deneyenlerden.
Bu poz, Zara’nın favorilerinden biri.
Squatt pozunda eğer doğrudan kameraya bakmak, bacaklarınızı daha uzun gösterecektir. Eğer squatt pozunu yan dönerek verirseniz, kalçanız daha yuvarlak görünecektir, tıpkı Zara McDermott’ta olduğu gibi.
Ancak maksimum etki elde etmek istiyorsanız, fotoğrafı bir de arkadan çekmeyi deneyin. Vucüt dili uzmanı Traci Brown squatt pozu hakkında “Bu bir süper kahraman pozudur. ‘Aksiyona hazırım’ der. Kadınlar için bir güç gösterisidir” dedi.
Lauren Goodger, bu pozu arkası dönük olarak vermeyi sevenlerden.
Beden dili uzmanı Traci “Bu poz seksi olarak algılanan bacakların uzunluğuna vurgu yapar. Ünlülerin kıvrımlarını göstermeleri için farklı bir açı sağlıyor, böylece onların ne kadar fit olduklarını görebiliyoruz” dedi.
Chloe Ferry popüler pozu deneyen ünlüler arasında.
Bu pozun ünlüler arasındaki en popüler versiyonunda dizlerden biri yere doğru eğikken, diğer diz öne doğru çıkıyor. Bu versiyon sizi yalnızca harika göstermekle kalmıyor; aynı zamanda kalça ve bacağı da güçlendirerek şekillenmesine yardımcı oluyor.
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