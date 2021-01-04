MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dua Lipa'dan Kylie Jenner'a... İşte yeni trend

Dua Lipa'dan Kylie Jenner'a... İşte yeni trend

04.01.2021 13:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dua Lipa'dan Kylie Jenner'a... İşte yeni trend

Bu yıl birçok insanın evde spor yaptığı düşünülürse, sosyal medyada paylaşılan yılın son pozunun squatt olması aslında şaşırtıcı değil. İşte ünlülerin yeni trende uygun pozları...

Dua Lipa, Pixie Lott gibi birçok ünlü, yılın son Instagram paylaşımında seksi squatt pozunu denedi.

Dua Lipa, seksi pozu deneyenlerden.

1

Pixie Lott, kameralara verdiği squatt pozunda nefes kesici görünüyor.

2

25 yaşındaki şarkıcı Dua Lipa, pembe elbisesi içinde squatt pozu verirken ciddi bir ifade takınsa da, 29 yaşındaki Pixie yüksek topuklu çizmeleri ve kalçasını kapatan çantasıyla dengeyi yakalamış gibi görünüyor.

Dua Lipa ve Pixie Lott, seksi squatt pozu veren tek ünlü değiller. Kylie Jenner’dan, Zara McDermott’a ve Emily Ratajkowski’ye dek birçok ünlü squatt pozu verdi.

Kylie Jenner, verdiği pozu küçük kızı ile mükemmelleştirdi.

3

Kylie’nin kız kardeşi Kendall, çam ağacı önünde poz verdi.

4

Emily Ratajkowski, verdiği squatt pozuyla yeni sarı saçlarını da gösterdi.

5

Zara McDermott da squatt pozunu deneyenlerden.

6

Bu poz, Zara’nın favorilerinden biri.

7

Squatt pozunda eğer doğrudan kameraya bakmak, bacaklarınızı daha uzun gösterecektir. Eğer squatt pozunu yan dönerek verirseniz, kalçanız daha yuvarlak görünecektir, tıpkı Zara McDermott’ta olduğu gibi.

Ancak maksimum etki elde etmek istiyorsanız, fotoğrafı bir de arkadan çekmeyi deneyin. Vucüt dili uzmanı Traci Brown squatt pozu hakkında “Bu bir süper kahraman pozudur. ‘Aksiyona hazırım’ der. Kadınlar için bir güç gösterisidir” dedi.

Lauren Goodger, bu pozu arkası dönük olarak vermeyi sevenlerden.

8

Beden dili uzmanı Traci “Bu poz seksi olarak algılanan bacakların uzunluğuna vurgu yapar. Ünlülerin kıvrımlarını göstermeleri için farklı bir açı sağlıyor, böylece onların ne kadar fit olduklarını görebiliyoruz” dedi.

Chloe Ferry popüler pozu deneyen ünlüler arasında.

9

Bu pozun ünlüler arasındaki en popüler versiyonunda dizlerden biri yere doğru eğikken, diğer diz öne doğru çıkıyor. Bu versiyon sizi yalnızca harika göstermekle kalmıyor; aynı zamanda kalça ve bacağı da güçlendirerek şekillenmesine yardımcı oluyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Ayaklandıktan sonra paylaştı! 'İki yıl sonra ilk...'Ayaklandıktan sonra paylaştı! 'İki yıl sonra ilk...'
Kaptan Amerika sonrası yeni dönem! Aksiyon dolu fragman Kaptan Amerika sonrası yeni dönem! Aksiyon dolu fragman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşıları ile ilgili flaş gelişme

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşıları ile ilgili flaş gelişme

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

Kırşehir'deki dehşete düşüren olayda 8 kişi tutuklandı

Kırşehir'deki dehşete düşüren olayda 8 kişi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Gelin adayının sosyal medya paylaşımları olay!

Gelin adayının sosyal medya paylaşımları olay!

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Kızları sosyal medyayı salladı!

Kızları sosyal medyayı salladı!

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Diğer Haberler

45 yaşındaki ünlü şarkıcı Aylin Aslım anne oluyor

45 yaşındaki Aylin Aslım anne oluyor

54 yaşındaki Salma Hayek pozlarıyla olay oldu

54 yaşındaki oyuncudan olay pozlar

Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun çok üzgün! 'Konuşmak istemiyorum'

Çok üzgün! Gonca'nın adını duyunca...

Elif Ada babası İbrahim Tatlıses’in doğum gününü kutladı

Elif Ada babası İbrahim Tatlıses’in doğum gününü kutladı

Mehmet Ali Erbil: İki yıl sonra ilk tıraşım

Ayaklandıktan sonra paylaştı! 'İki yıl sonra ilk...'

Gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor!

Olay paylaşım! Bu defa küvetteyken...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.