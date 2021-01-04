Dua Lipa'dan Kylie Jenner'a... İşte yeni trend

Squatt pozunda eğer doğrudan kameraya bakmak, bacaklarınızı daha uzun gösterecektir. Eğer squatt pozunu yan dönerek verirseniz, kalçanız daha yuvarlak görünecektir, tıpkı Zara McDermott’ta olduğu gibi.

Dua Lipa ve Pixie Lott, seksi squatt pozu veren tek ünlü değiller. Kylie Jenner’dan, Zara McDermott’a ve Emily Ratajkowski’ye dek birçok ünlü squatt pozu verdi.

25 yaşındaki şarkıcı Dua Lipa, pembe elbisesi içinde squatt pozu verirken ciddi bir ifade takınsa da, 29 yaşındaki Pixie yüksek topuklu çizmeleri ve kalçasını kapatan çantasıyla dengeyi yakalamış gibi görünüyor.

Ancak maksimum etki elde etmek istiyorsanız, fotoğrafı bir de arkadan çekmeyi deneyin. Vucüt dili uzmanı Traci Brown squatt pozu hakkında “Bu bir süper kahraman pozudur. ‘Aksiyona hazırım’ der. Kadınlar için bir güç gösterisidir” dedi.

Lauren Goodger, bu pozu arkası dönük olarak vermeyi sevenlerden.

Beden dili uzmanı Traci “Bu poz seksi olarak algılanan bacakların uzunluğuna vurgu yapar. Ünlülerin kıvrımlarını göstermeleri için farklı bir açı sağlıyor, böylece onların ne kadar fit olduklarını görebiliyoruz” dedi.

Chloe Ferry popüler pozu deneyen ünlüler arasında.

Bu pozun ünlüler arasındaki en popüler versiyonunda dizlerden biri yere doğru eğikken, diğer diz öne doğru çıkıyor. Bu versiyon sizi yalnızca harika göstermekle kalmıyor; aynı zamanda kalça ve bacağı da güçlendirerek şekillenmesine yardımcı oluyor.



