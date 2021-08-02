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Dua Lipa'dan tatil pozları! Beğeni yağdı

02.08.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutluk'ta tatil yapan Dua Lipa paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor. Dua Lipa ile model sevgilisi Anwar Hadid, güneşin keyfini çıkarıyor.

Dua Lipa'dan tatil pozları! Beğeni yağdı

Müzik dünyasının genç kuşak yıldızlarından Dua Lipa ile model sevgilisi Anwar Hadid Arnavutluk'ta tatil yapıyor.

25 yaşındaki Lipa ile 22 yaşındaki Hadid tatilden paylaşımlar yapıyor. Dua Lipa fit vücudunu paylaşarak hayranlarını mest ediyor.

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Lipa son olarak sosisli sandviçli tişörtü ve pembe bikini altıyla fiziğini sergiledi. Lipa'nın paylaşımları hayranlarından beğeni topladı.

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TÜRKİYE PAYLAŞIMI

Lipa geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki orman yangınlarına dair bir paylaşım yapmıştı. Dua Lipa, "Zavallı gezegenimiz ağlıyor. İklim değişikliğinin gerçek olduğunu ne zaman göreceğiz? Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Doğa anayı koruyun. Seninleyim Türkiye" demişti.


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Kabuğunu sakın soymayın! Öyle bir faydası var ki... Kabuğunu sakın soymayın! Öyle bir faydası var ki...
Lady Gaga morlar içindeLady Gaga morlar içinde
Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa
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