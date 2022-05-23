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Dua Lipa'nın bikinisi örtmeye yetmedi! Nehirde böyle yüzdü

23.05.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, güneşin tadını nehir kenarında güneşlenerek çıkardı. Kız arkadaşlarıyla güzel havanın keyfini süren ödüllü müzisyen, minik bikinisiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

26 yaşındaki ünlü popçu Dua Lipa sahip olduğu iki şirketinin değerinin pandemi sürecinde yaklaşık 1 milyar TL’ye (50 milyon Sterlin) çıkmasıyla gündemdeydi. Dua Lipa Limited ve Dua Lipa Live LLP isimli iki şirketi bulunan ünlü isim, turne işlerini yönettiği şirketi Dua Lipa Live LLP’den de yaklaşık 625 milyon TL (32,5 milyon Sterlin) kazandı.

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Son çıkardığı albümü Future Nostalgia dünya çapında yoğun ilgi gören ve Spotify’da “bir kadın sanatçının çıkardığı en çok dinlenen albüm” olarak konuşulan Lipa son paylaşımıyla gündemde.

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Kız arkadaşlarıyla nehir kenarına günü birlik tatile giden ünlü isim, minik çiçekli bikinisiyle dikkat çekti.

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Kendisini nehrin serin sularına bırakan Lupa, paylaşımına, "Nehir dalışı öncesi gösteri..." notunu düştü.
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Dua Lipa
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