Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan eğlencesinde giydiği pembe takıma alternatif öneriler

Hem sesiyle hem güzelliğiyle herkesin beğenisini toplayan Dua Lipa, dikkat çekici stiliyle sevenlerini etkilemeye devam ediyor. Dans ve şarkılarının yanı sıra kıyafet tercihleriyle de gündemden düşmeyen ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği konserinden sonra sevdikleriyle eğlenceli anlar yaşadı. Hayranlarının sosyal medya üzerinden takip ettiği eğlenceli gecede, ünlü yıldızın stili de çok konuşuldu. Güzel sanatçının stilinden ilham alan herkesin beğeni yağmuruna tuttuğu paylaşıma, kısa sürede yüz binlerce yorum yağdı. Siz de Dua Lipa'nın tercih ettiği pembe takıma benzer alternatifler arıyorsanız yazımız tam size göre!

1. Cesur bir stil yaratmak isteyenlere: Whenever Company Drapeli Omzu Düşük Mini Elbise

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Dua Lipa'nın stilini yansıtan şık elbiselere sahip olmak isteyenlerin çok beğeneceği Whenever Company Drapeli Omzu Düşük Mini Elbise, göz alıcı rengiyle iddialı bir görünüm vadediyor. Fuşya renginin büyüleyici enerjisini tam anlamıyla yansıtan elbise, vücudunuzu sararak tüm kıvrımlarınızı ortaya çıkaracak! Düşük omuzları sayesinde zarif bir boyun dekoltesi yaratan parçada, drape detayları da yer alıyor. Şık model; uzun kolları, mini etek boyu ve omuz dekoltesiyle iddialı bir stil sunuyor. Parti, kokteyl veya doğum günü gibi özel kutlamaların kurtarıcısı olacak elbiseye mutlaka göz atın deriz.

2. Havalı görünmeyi sevenlere: MAT BUTİK Fuşya 3'lü Takım

Elbiselerden sıkılıp yenilik arayanlardansanız MAT BUTİK Fuşya 3'lü Takım, tam size göre! Model, havalı görünümüyle sizi girdiğiniz her ortamın yıldızı yapacak! 3 parçadan oluşan takım, can alıcı rengiyle ön plana çıkıyor. Yüksek belli pantolon, basene tam oturuyor ve bel kıvrımını daha ince gösteriyor. Bol kesimli paçaları ise bacakların daha uzun ve formda görünmesine yardımcı oluyor. Üçgen kesimli büstiyer, göğüs altında biten boyu sayesinde feminen bir tarza imza atıyor. Takımı tamamlayan dökümlü ceketin erkek yaka detayı da klasik bir stil yaratıyor. Eh, daha ne olsun?

3. Hareketli detaylar arayanlara: Raisa Vanessa Fuşya Volan Detaylı Saten Büstiyer

Pantolon ve ceket takımlarınızı tamamlayacak farklı parçalar arıyorsanız Raisa Vanessa Fuşya Volan Detaylı Saten Büstiyer'i mutlaka incelemelisiniz. Hareketli detayları sayesinde kombininizi daha çarpıcı bir hâle getirecek ürün, parlak kumaşıyla dikkat çekiyor. Volan detaylarıyla süslenen parçanın, dört adet askısı bulunuyor. Büstiyerin ön ve arka yakası boyunca devam eden volanların, dirsek hizasına kadar inen dökümlü duruşu romantik bir stil yaratıyor. Fuşya rengini tamamlayan kaliteli kumaşı sayesinde asil bir duruş sergileyen büstiyer, kombinlerinizi tamamlayarak daha güçlü bir tarz yakalamanızı sağlayacak!

4. İddialı bir görünüm yaratmak isteyenlere: Dilvin Tek Omuz Triko Büstiyer

Gardırobunuzda daha cesur parçalara yer vermeye ne dersiniz? Dilvin Tek Omuz Triko Büstiyer, Dua Lipa'nın parti stiline farklı bir yorum katmak isteyenlerin favorisi olacak! Kullanılan rengin enerjisini farklı detaylarla zenginleştiren büstiyer, triko kumaşı sayesinde rahat bir kullanım sunuyor. Dikkat çekici omuz dekoltesiyle benzersiz bir görünüm yaratıyor. İki göğsün arasında bulunan üçgen penceresi de parçaya, tamamlayıcı bir şıklık kazandırıyor. Üst bedeninizi tamamen saracak parçayı, dilerseniz pantolon, etek veya şortlarla kombinleyerek özgün bir tarz oluşturabilirsiniz.

5. Şık parçaları kombinlemekten korkmayanlara: Whenever Company Sigaret Boru Paça Kumaş Pantolon

Büstiyer önerimizi beğendiyseniz Whenever Company Sigaret Boru Paça Kumaş Pantolon'u mutlaka gardırobunuza eklemelisiniz. Böylece şık bir stil yakalayabilirsiniz. Yüksek belli ürün paçalara doğru daralan modeli sayesinde daha zarif görünmenizi sağlayacak! Ön kısmında fermuar detayı bulunan parçanın, arka bel bölümünde ise lastik şerit detayı yer alıyor. Bu sayede pantolonu rahat bir şekilde giyebilir, özgürce hareket edebilirsiniz. Ayrıca ön bölümde yer alan pili ve ütü çizgisi sayesinde boyunuzun daha uzun görünmesine olanak sağlayan pantolonun 2 adet cep bölmesi bulunuyor. Pantolonu dilediğiniz her bluz ve büstiyerle tamamlayabilir, yeni bir parti stili yaratabilirsiniz.

6. Hem spor hem klasik tarzda kombin düşünenlere: Fory Pembe Takım Elbise

Eğer hâlâ aradığınız ürünü bulamadıysanız Fory Pembe Takım Elbise'ye göz atmadan geçmeyin deriz. Alışık olduğumuz kombin parçaları geride bırakan ve daha dinamik bir tarz sunan takım, eğlenceli partilerin kurtarıcısı olmaya da aday! İki parçadan oluşan takım, etek ve kısa ceket olarak birlikte sunuluyor. Göbek hizasında biten ceket, salaş kalıbıyla havalı bir stil oluşturuyor. Erkek yaka detaylı ceketin, şık düğmesi modele spor bir görünüm kazandırıyor. Ceketi tamamlayan yüksek bel mini kalem etek de son yılların en popüler parçalarından biri. Dilerseniz eteği, farklı renkte ceketlerle de tamamlayabilirsiniz.

7. Partilerin parlayan yıldızı olmak isteyenlere: Love On Friday LUNETTA Kısa Üst

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Tozpembe rengine hayran kalacağınız Love On Friday LUNETTA Kısa Üst, tüm kombinlere muhteşem bir hava katıyor. Ürün, sırt bölgesini tamamen sardığı için özgürce hareket etmeye imkân tanıyor. Boyu, göbeğin hemen üstünde biten iddialı parça, boyundan bağlanabilen iplerle tamamlanıyor. Modelin parlak taş detayları sayesinde parti ve kutlama gibi tüm eğlenceli etkinliklerde bir yıldız gibi parlayacak ve hatta Hollywood rüzgârları estireceksiniz! Esnek kumaşı sayesinde modeli rahatça giyip çıkarabilirsiniz. Şık görünümlü üst parçayı, pantolon veya ceketlerle kombinleyerek stilinizi tamamlayabilirsiniz.

8. Daha zarif bir görünüm arayanlara: BEZKO Pembe Takım Elbise

Daha zarif bir stil arayışındaysanız BEZKO Pembe Takım Elbise'yi incelemeden geçmeyin deriz. Öne çıkan özellikleriyle pek çok kıyafetten ayrılan takım, size ortamın en etkileyici kadını olma fırsatını sunuyor. Model, kolsuz yelek ve İspanyol paça pantolon olmak üzere iki ayrı parçadan oluşuyor. Hareketli tasarımıyla dikkat çeken yelek, bel kısmında yer alan ikili düğme detayıyla da göz kamaştırıyor. Düğmelerin altında yer alan asimetrik kesimli pileler ise kalçaların daha formda görünmesini sağlıyor. Pantolonun basenlerden aşağıya genişleyen paçaları da yeleği tamamlayarak benzersiz bir stile imza atıyor.