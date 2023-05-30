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Dua Lipa sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Göğüs dekoltesi olay

30.05.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Cesur ve iddialı tarzı ile büyük beğeni toplayan Dua Lipa bu defa siyah göğüs dekolteli elbisesiyle olay oldu. Ünlü isim sütyensiz tarzıyla dikkat çekti.

Dua Lipa sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Göğüs dekoltesi olay

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, hem güzelliği hem de sesiyle herkesi kendine hayran bırakan isimler arasında yer alıyor. Dua Lipa’nın sosyal medya paylaşımları sık sık gündem oluyor.

28 yaşındaki ünlü isim siyah göğüs dekolteli elbisesiyle yine büyük beğeni topladı. Dua Lipa'nın sütyensiz tarzına beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada; 'Harikasın', 'Muhteşem görünüyorsun', 'Bir kez daha öldüm' gibi yorumlar yapıldı.

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Dua Lipa 22 Ağustos 1995 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya gelmiştir.

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Aslen Kosova Arnavutu olan Dua Lipa Londra'da doğduktan sonra 2006'da ailesiyle birlikte Kosova'ya göçtüğü bilinmektedir.

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2014 yılında Londra'ya geri dönen Dua Lipa'nın profesyonel müzik kariyeri için ilk adımlarını atmaya başlamıştır.

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