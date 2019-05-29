MAGAZİN

Dua Lipa yine olay olmayı başardı! Cesur paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2019 10:49 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa Türkiye'de de sık sık gündem olan bir isim... Çektiği halay videolarıyla zaman zaman adından söz ettiren Lipa cesur sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Dua Lipa yine olay olmayı başardı! Cesur paylaşım

Dünyaca ünlü Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla her daim olay yaratmayı başarıyor!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı gala gecesinin öncesinde paylaştığı bornozlu fotoğrafı beğeni rekoru kıran Lipa yine durmadı.

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Lipa her daim iddialı ve cesur pozlar paylaşıyor paylaşmasına ama hayranlarından da tam not almayı her daim başarıyor.

Lipa geçtiğimiz gün bu fotoğrafı paylaşarak altına, "Silahlı ve tehlikeli" notunu düştü!

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Tabii Instagram Lipa'nın bu yeni fotoğrafıyla yıkıldı! Yorumlar da gecikmedi...


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