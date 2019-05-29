Dua Lipa yine olay olmayı başardı! Cesur paylaşım

Dünyaca ünlü Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla her daim olay yaratmayı başarıyor!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı gala gecesinin öncesinde paylaştığı bornozlu fotoğrafı beğeni rekoru kıran Lipa yine durmadı.

Lipa her daim iddialı ve cesur pozlar paylaşıyor paylaşmasına ama hayranlarından da tam not almayı her daim başarıyor.

Lipa geçtiğimiz gün bu fotoğrafı paylaşarak altına, "Silahlı ve tehlikeli" notunu düştü!

Tabii Instagram Lipa'nın bu yeni fotoğrafıyla yıkıldı! Yorumlar da gecikmedi...



