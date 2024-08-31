Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Dubai'de tek haneli plaka için açık arttırma! Zenginlik göstergesiymiş: Değeri tam 550 milyon TL

    Dubai'de tek haneli plaka için açık arttırma! Zenginlik göstergesiymiş: Değeri tam 550 milyon TL

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.08.2024 07:43
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekere viral olmayı başardı. Dubai'de bir açık arttırma sırasında kaydedilen görüntülerde tek haneli bir plaka satıldı. Ülkede zenginlik ve statü göstergesi olarak kabul edilen tek haneli plaka tam 550 milyon TL'ye satıldı.

    Dubai'de tek haneli plaka için açık arttırma! Zenginlik göstergesiymiş: Değeri tam 550 milyon TL

    Dubai'de kaydedilen bir görüntü ilginç bir açık arttırmaya sahne oldu. Görüntülerde "7" rakamından oluşan tek haneli bir plaka için kıyasıya mücadele verildi. Ülkede tek haneli plakaların zenginlik ve statü göstergesi olduğu dile getirilen 55 milyon dirhem (550 milyon TL) karşılığında satıldı.

    5

    O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Acaba 1 numara ne kadar?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Keyfine harcama bu olsa gerek" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

    Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

     Kasanın önünde dakikalarca bekledi! Kıyafet seçimi tepkilere neden oldu

    Kasanın önünde dakikalarca bekledi! Kıyafet seçimi tepkilere neden oldu

     "Halka açık yerlerde seviyoruz" dedi! Dudak dudağa poz geldi

    "Halka açık yerlerde seviyoruz" dedi! Dudak dudağa poz geldi

     Yatak odası itirafı şaşkına çevirdi! "Sadece 10 saniye sürdü"

    Yatak odası itirafı şaşkına çevirdi! "Sadece 10 saniye sürdü"

     Yüzlerce adam taciz etti! Skandal görüntüler...

    Yüzlerce adam taciz etti! Skandal görüntüler...
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Dubai
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Morihnho'dan maç sonu Galatasaray çıkışı: 'Onlar dışındaki her takım…'

    Morihnho'dan maç sonu Galatasaray çıkışı: 'Onlar dışındaki her takım…'

    Rusya, Ukrayna'ya ABD yapımı F-16'yı düşürdü! Zelenskiy kararını sosyal medyadan açıkladı

    Rusya, Ukrayna'ya ABD yapımı F-16'yı düşürdü! Zelenskiy kararını sosyal medyadan açıkladı

    Yazlık sitede korkunç olay! 21. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü

    Yazlık sitede korkunç olay! 21. kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü

    Görüntüler Ayvalık’tan geldi! 3 günlük tatil sonrası uzun kuyruklar oluştu…

    Görüntüler Ayvalık’tan geldi! 3 günlük tatil sonrası uzun kuyruklar oluştu…

    Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

    Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

    Türk kadın peşini bırakmayan erkekleri paylaştı! "Böyle burası. Arkanda duruyorlar"

    Türk kadın peşini bırakmayan erkekleri paylaştı! "Böyle burası. Arkanda duruyorlar"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

    En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

    Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.