Dubai'de tek haneli plaka için açık arttırma! Zenginlik göstergesiymiş: Değeri tam 550 milyon TL

Dubai'de kaydedilen bir görüntü ilginç bir açık arttırmaya sahne oldu. Görüntülerde "7" rakamından oluşan tek haneli bir plaka için kıyasıya mücadele verildi. Ülkede tek haneli plakaların zenginlik ve statü göstergesi olduğu dile getirilen 55 milyon dirhem (550 milyon TL) karşılığında satıldı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Acaba 1 numara ne kadar?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Keyfine harcama bu olsa gerek" yorumunu yaptı.