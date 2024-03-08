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    4. Şoke eden görüntüler! Pakistan'da bir kadın yüzlerce adamın saldırısına uğradı... Kıyafetleri yırtıldı, taciz edildi

    Şoke eden görüntüler! Pakistan'da bir kadın yüzlerce adamın saldırısına uğradı... Kıyafetleri yırtıldı, taciz edildi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.03.2024 07:51
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    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü tepkilerin odağına yerleşti. Görüntülerde Pakistan'a giden bir TikTok fenomeninin yüzlerce erkek tarafından saldırıya uğradığı anlar yer aldı. Taciz anlarında kadına kimsenin yardım etmemesi de tepkilere neden oldu.

    Pakistan'ın Lahor kentinde bir kadın sosyal medya fenomenine saldıran bir grup erkeğin görüntüleri ortaya çıktı.

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    Yerel basında yer alan haberlere göre TikTok fenomeni kadın Pakistan'ın bağımsızlık günü için video çektiği sırada etrafı bir grup erkek tarafından sarıldı. O anlarda ne yapacağını bilemeyen kadın çevresinden yardım istemeye çalıştı.

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    Yaklaşık 400 erkek genç kadına saldırırken onu önce havaya doğru fırlattı. Ardından ise kıyafetlerini yırtarak çıplak kalan bedenine dokunmaya başladı. Görüntüler tepkilere neden oldu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Pakistan taciz
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