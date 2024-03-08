Şoke eden görüntüler! Pakistan'da bir kadın yüzlerce adamın saldırısına uğradı... Kıyafetleri yırtıldı, taciz edildi

Pakistan'ın Lahor kentinde bir kadın sosyal medya fenomenine saldıran bir grup erkeğin görüntüleri ortaya çıktı.

Yerel basında yer alan haberlere göre TikTok fenomeni kadın Pakistan'ın bağımsızlık günü için video çektiği sırada etrafı bir grup erkek tarafından sarıldı. O anlarda ne yapacağını bilemeyen kadın çevresinden yardım istemeye çalıştı.

Yaklaşık 400 erkek genç kadına saldırırken onu önce havaya doğru fırlattı. Ardından ise kıyafetlerini yırtarak çıplak kalan bedenine dokunmaya başladı. Görüntüler tepkilere neden oldu.







