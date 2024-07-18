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Dubai Prensesi, eşini sosyal medyadan boşadı! 3 kere tekrar etti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
18.07.2024 16:10
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Dubai Emiri'nin kızı, geçtiğimiz yıl gösterişli bir düğünle evlendiği kocasını terk ettiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşım ve şoke eden bir mesajla duyurdu. Prenses'in, 'Sevgili kocam seni boşuyorum, eski eşin' sözlerini kullandığı paylaşımı kısa sürede gündem olurken Prenses'in hesabının ele geçirilmiş olabileceğine dair yorumların da yapılmasına yol açtı.

Dubai Emiri'nin kızı, boşandığını Instagram hesabından duyurdu. Şeyha Mahra bint Muhammed bin Rashid El Mektum, ilk çocuklarını kucağına aldıktan yalnızca iki ay sonra kocası Şeyh Mana bin Muhammed bin Raşid bin Mana El Mektum ile bir yıllık evliliğinin sona erdiğini duyurdu.

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Şeyha Mahra, Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Rashid El Mektum'ın kızı. Çift, 2023 yılının Nisan ayında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Çiftin iki ay önce de kızları dünyaya gelmişti.

'KENDİNE İYİ BAK, ESKİ EŞİN'

Şeyha Mahra kocasından ayrıldığını duyuran paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Diğer refakatçilerle meşgul olduğun için, bu vesileyle boşandığımızı ilan ediyorum. Seni boşuyorum, seni boşuyorum ve seni boşuyorum."

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'Sevgili kocam' diye başlayan paylaşım, 'Kendine iyi bak, eski eşin' sözleriyle devam etti. Şeyha Mahra'nın ailesi veya eşi henüz kamuoyuna herhangi bir yorumda bulunmadı. Yerel medyanın bildirdiği üzere, her iki taraf da sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı ve düğün fotoğraflarını kaldırdı.

SOSYAL MEDYA HESABININ SALDIRIYA UĞRADIĞINI DÜŞÜNDÜLER

Instagram'daki bazı kullanıcılar ilk olarak ayrılık haberine inanamadı ve Prenses'in hesabının saldırıya uğradığını ileri sürdü. Ancak bununla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Yorumlardaki pek çok kişi ise Prenses'e övgüler dizdi ve kararından dolayı ona iyi dileklerde bulundu.

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Dubai prenses
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