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Dudak uçuklatan etki: Bağışıklık sistemini güçlendirir, prostat kanseri riskini azaltır... Orgazmın faydaları

07.10.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mastürbasyon veya bir partnerle seks yoluyla orgazm, stresi azaltabilir ve uyku kalitesini iyileştirebilir. Minimum stres ve kaliteli uyku, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanıza yardımcı olabilir. Orgazm olmak ister mastürbasyon ister partnerle seks olsun, bağışıklık sisteminiz üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Yine de bunun ne kadar etkili olabileceğini ve sonuçları görmek için kaç tane orgazm gerektiğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Dudak uçuklatan etki: Bağışıklık sistemini güçlendirir, prostat kanseri riskini azaltır... Orgazmın faydaları

Sağlıklı bir cinsel yaşam beden ve zihin için faydalıdır. Stresi azaltabilir, kan basıncını düşürebilir ve uykuyu iyileştirebilir. Sağlıklı bir cinsel yaşamın yararları üzerine araştırmalar kapsamlı olsa da mastürbasyonun yararlarının bir eşle cinsel ilişkininkilerle eşleşip eşleşmediğini belirleyen çok fazla çalışma yoktur.

Mastürbasyon cinsel zevk almanın en güvenli yoludur ve bazı araştırmalar tek başına seksin de sağlıklı olabileceğini öne sürdü. İşte bilmeniz gerekenler.

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ORGAZMIN FAYDALARI

Önceki yıllarda yapılan bazı çalışmalar orgazm olmayı bağışıklık sistemini güçlendirme ile ilişkilendirdi. 2004 yılında 11 erkek üzerinde yapılan bir araştırma cinsel uyarılma ve orgazmın bağışıklık sisteminin bileşenlerini aktive ettiğini buldu.

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Uzmanlar seksin, kalp, akciğer ve bağışıklık sistemi için harika bir egzersiz olabileceğini belirtiyor. Kaliteli bir uyku, hızlı uykuya dalma gibi durumlar için de mastürbasyonun faydalı olduğu belirtiliyor.

MASTÜRBASYON İLE SEKS ARASINDAKİ FARKLAR

Mastürbasyonun bir partnerle seks yapmaya karşı bağışıklık yararlarını karşılaştıran bir araştırma yok, ancak uzmanlar, seksin kucaklaşma hormonu olarak da bilinen oksitosini artırma ve bir partnerle bağ kurma gibi ek faydaları olabileceğini belirtiyor.

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Ancak The Journal of Sexual Medicine'e göre mastürbasyonun endokannabinoidlerin üretimini uyardığı da bulundu. Bu nörotransmitterler , vücudun düzenlenmesinde kritik bir rol oynayan endokannabinoid sistemin bir parçasıdır. Orgazm yoluyla olduğu gibi endokannabinoid sistemi uyarmak, bağışıklık sistemi, iltihaplanma ve stres tepkisi üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir.

PROSTAT KANSERİ RİSKİNİ AZALTIYOR

Sık orgazm ister mastürbasyon ister partner seks yoluyla olsun, uzun vadeli sağlık yararları sağlayabilir. Harvard Health Publishing'e göre, 20 ila 29 yaşları arasında haftada 4 ila 7 kez boşalan erkeklerin prostat kanseri geliştirme riski daha düşüktü. Bu araştırma, mastürbasyon ve cinsel ilişki yoluyla boşalmayı içeriyordu.


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mastürbasyon orgazm
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