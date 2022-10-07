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Erkeklerin yüzde 30 bu durumdan memnun değil! Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

07.10.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Penisinizi büyütmenin gerçekten işe yarayan 3 yolu ve asla denememeniz gereken 4 yöntem! Vakum pompaları gibi yöntemlerle penisinizi büyütebilirsiniz. Kasık kıllarını tıraş etmek veya karın bölgesindeki yağları eritmek gibi estetik değişiklikler yapmak da yardımcı olabilir. Ancak asla enjekte edilebilir operasyonları, implantları veya losyonları denememelisiniz.

Erkeklerin yüzde 30 bu durumdan memnun değil! Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Penis boyutu hassas bir konudur ve bir tahmine göre erkeklerin % 30'u kendilerinden memnun değildir. Bu durumdan çok hoşnutsuzsanız bazı peniz büyütme yöntemlerini denemek isteyebilirsiniz.

Referans olarak, 15.000'den fazla erkek üzerinde yapılan 2014 çalışmasına göre, sarkık bir penisin ortalama uzunluğu 9 cm ve ereksiyon halindeki bir penisin ortalama uzunluğu 12 cm'dir.

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Piyasada penis boyutunu artırdığını iddia eden bazı ürünler var. Bazıları iddia ettiklerini yapabilirken, diğerleri tehlikelidir ve bundan kaçınılmalıdır.

ETKİLİ PENİS BÜYÜTME YÖNTEMLERİ

Bu yöntemler penis boyutunuzda kalıcı değişiklikler yapmasa da geçici olarak yardımcı olabilir veya en azından daha büyük bir penis yanılsaması verebilir.

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VAKUM POMPASI

Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nde erkek cinsel sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir ürolog olan Dr. Jessica Yih, vakum pompalarının ereksiyon sırasında penisi dolduran kan miktarını artırmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Bu, ereksiyonunuzun boyutunu geçici olarak artırmanıza yardımcı olabilir.

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Dr. Yih, pompaların yaygın olarak bir penis halkasıyla birlikte kullanıldığını söylüyor. Ereksiyon sırasında kanın peniste daha uzun süre kalmasına yardımcı olmak için penisin tabanına penis halkaları yerleştirilir. Pompalar penisinizi kalıcı olarak büyütmez.

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İLAÇLAR

Erektil disfonksiyondan muzdaripseniz, ilaçlar yardımcı olabilir. Penisinizin boyutunu artırmazlar, ancak penisinize kan akışına yardımcı olabilirler, bu da ilk etapta bir tane elde etmek için mücadele ederseniz daha büyük ve daha sert bir ereksiyona neden olabilir. Bunun nedeni, bu ilaçların kan damarlarını gevşeten ve kan akışını artıran fosfodiesteraz tip 5 inhibitörü adı verilen bir kimyasal içermesidir. İlaçların mutlaka doktor tarafından yazılması gerekiyor.

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ESTETİK DEĞİŞİKLİKLER

Penisinizin daha büyük görünmesine neden olabilecek birkaç değişiklik daha yapabilirsiniz. Özel muayenehanede bir ürolog olan Judson Brandeis, basit bir düzeltmenin kasık kıllarını kesmek olduğunu söylüyor. Ek olarak, fazla kiloluysanız, kilo vermek de penisinizin daha büyük görünmesini sağlayabilir.

KESİNLİKLE YAPILMAMASI GEREKEN YÖNTEMLER

  • Penis büyüttüğünü iddia eden losyonların kullanılması
  • Penisi elle çekiştirerek esnetme
  • Estetik operasyonla dolgu enjekte etmek
  • Penil İmplantlar (Mutluluk çubuğu)

Penisinizin daha küçük olduğunu düşünseniz bile, muhtemelen normal bir aralıktadır. Bedeniniz konusunda çok endişeliyseniz, seçenekleriniz hakkında konuşmak için ilk yapmanız gereken doktorunuzla veya uzman bir ürologla görüşmektir.


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