Düğün fotoğraflarını görünce şaşkına döndü! Damatla yakın temas...

ABD, Kuzey Carolina'dan iki çocuk annesi bir hemşire olan Heather, trend olan TikTok videosunun başlığında "Düğün fotoğraflarınızı geri almak ve bir şeyi fark etmek" diye yazdı. Videoda, Ekim ayındaki nikahları sırasında damadı Travis'i el yordamıyla okşayan isimsiz esmer nedimenin birkaç fotoğrafı yer alıyordu.

HABERSİZDİ

18,1 milyondan fazla izlenen videoda, nedimenin Travis'in solunda durduğu, onunla kol kola girdiği, elini kasıklarına yaklaştırdığı ve Heather'la birlikte adamın elini sıkıca tuttuğu görülüyordu. Heather ise eşinin sağındaydı ve görünüşe göre kadının şüpheli davranışlarından habersizdi.

''SANIRIM BİR KUMAM OLUYOR''

Şaşkına dönen Heather, gönderisinde "Sanırım bir kumam oluyor" diye şaka yaptı. Ancak sosyal medya kullanıcıları duruma onun kadar soğukkanlı yaklaşmadılar ve onu kuşku duymadığı için eleştiri yağmuruna tuttular. Birçoğu ''Anında boşanırdım.'' gibi tepkiler vererek durumun büyüklüğünü dile getirdiler.

SARHOŞTU

Ancak ayrı bir paylaşımda Heather, bu kadının kendisinin bir zamanlar iş eşi olarak gördüğü, büyük günü kutlamak için birkaç kadeh şarap içtikten sonra dengesini korumaya çalışan ve masumca eşi Travis'e tutunan bir kadın olduğunu açıkladı. Takipçileri bu işte bir bit yeniği olduğu konusunda ısrarcı olsa da çift durumun ne olduğunun farkındaydı.

''ÜZGÜNÜM''

Başka bir video gönderisinde durumu izah ettiler ve Travis de eşinin anlattıklarını tasdikledi. Kendini temize çıkaran damat daha sonra "Benim bir dolandırıcı olmamı ve nedimenin yuva yıkan olmasını isteyen herkesi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm . Ama olan bu değil.” diye konuştu.

TİYE ALDI

Bazı kullanıcılar ısrarla yasak aşk iddiasının üzerinde dururken bazıları da Heather, Travis ve sarhoş nedimenin üçlü bir ilişki yaşıyor olabileceğini savundu. Ancak Heather iddiaları ''Aksine Travis, kumam olan nedimemle aramızdaki ilişkinin mağduru olacağından korkuyor.'' diyerek tiye aldı.



