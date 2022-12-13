Dövme sanatçısı üst bacağının iç bölümüne dövme yaptırırken müşterisinin orgazm olduğunu söyledi! “Çok rahatsız ediciydi”

TikTok’ta ‘Jammyddged’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan İrlandalı bir dövme sanatçısı müşterisiyle yaşadığı ilginç dövme deneyimini sosyal medyadan paylaştı. Müşterisinin dövme yaptırdığı sırada orgazm olduğunu söyleyen Lo gönderisine, “Müşterimi iç uyluk bölgesine dövme yaparken orgazm olmayı bırakmaya ikna etmeye çalışıyorum” notunu ekledi. Lo’nun gönderisi kısa sürede 1.1 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü müşterilerinin kendisini rahatsız eden bir şey yaptıklarında onları dükkandan çıkartması gerektiğini savundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Eğer seni rahatsız ediyorlarsa onları kovabilmelisin” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu insanlar neyin kafasını yaşıyor?” yorumunu ekledi.