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  4. Düğün salonunda 'paranormal aktivite': Görüntüleri tekrar izlediklerinde dehşete kapıldılar!

Düğün salonunda 'paranormal aktivite': Görüntüleri tekrar izlediklerinde dehşete kapıldılar!

19.11.2020 10:31 | Son Güncelleme:
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Düğün salonunun gizemli bir şekilde kendi kendine açılan kapılar paniğe sebep oldu. Görüntüleri tekrar izleyen düğün salonu çalışanı videoyu sosyal medyada paylaştı.

Düğün salonundan kendi kendine açılan kapılar etraftaki insanların panik yapmasına neden olduç Düğün salonu çalışanı güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde gördükleri karşısında şaşkınlığını gizlemedi. Düğün salonu kapısının elle itilerek açıldığını söyleyen çalışan, o anların görüntülerini sosyal medyada başladı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paranormal aktivite gerçek oldu şeklindeki yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar düğün salonunu hayaletlerin ziyaret ettiğini söylerken bazıları ise görüntülerin inandırıcılığını sorguladı.

Kendi kendine açılan kapıları paranormal aktiviteye bağlamanın gerçekçi olmadığını söyleyen bir kullanıcı kapıların rüzgârdan veya etrafta açık olan başka pencere veya kapılardan cereyan yaptığı için öyle sert açıldığını düşündüğünü söyledi.

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