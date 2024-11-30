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Düğün sırasında kötü haber alan damat öfkesine yenik düştü! Davetlilerin gözü önünde gelini tekmeleyerek sahnede düşürdü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
30.11.2024 09:52
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Çin'de gerçekleşen bir düğün töreni kimsenin beklemediği anlara sahne oldu. Çin basınında çıkan haberlere göre bir çift sahnede durdukları sırada damada ailesi tarafından verilen bir haber öfkelenmesine neden oldu. Sinirlerine hakim olamayan damat geline tekme atarak onu düşürdü. Görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.

Düğün sırasında kötü haber alan damat öfkesine yenik düştü! Davetlilerin gözü önünde gelini tekmeleyerek sahnede düşürdü

Sosyal medyadan paylaşılan bir düğüne ait görüntüler kısa sürede gündem yarattı. Damat ailesinin sözleri üzerine gelinin kendisini aldattığını öğrenince öfkeden deliye döndü. Gelinle sahnede kısa bir konuşma yapan damat küfür ederek gelini tekmeledi. Gelin karnını tuttu ve yüz ifadesinden acı çektiği son derece belliydi. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

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Damat gelin ve ailesinden başlık parasının iadesini talep ederek düğünü iptal etti. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne olursa olsun bu şekilde davranmamalıydı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu görüntüye çok üzüldüm" yorumunu yaptı.

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